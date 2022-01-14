Повелителька Instagram: Кайлі Дженнер стала першою жінкою з 300 мільйонів підписників

П'ятниця, 14 січня 2022, 12:40

24-річна американська модель, учасниця телешоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка набрала максимальну кількість фоловерів у Instagram – 301 мільйон.

Як пише People, незважаючи на те, що останні кілька місяців Кайлі зберігала тиху присутність у соціальних мережах, вона все ж таки стала найпопулярнішою жінкою, яка побила рекорд.

 
Рівно два роки тому Кайлі мала 160 мільйонів підписників 

Дженнер нарешті вдалося обігнати співачку Аріану Гранде, на яку підписані 289 мільйонів фоловерів. Найпопулярнішим акаунтом у соцмережі залишається сторінка португальського футболіста Кріштіану Роналду із 389 мільйонами фоловерів.

 
Для порівняння, сестра Кайлі, Кім Кардашян має 279 млн фоловерів 
фото з instagram

Нагадаємо, у 2020-му Кайлі опинилася на верхівці рейтингу найдорожчих селебріті за версією Forbes - через лічені дні після того, як журнал із ганьбою виключив її з рейтингу молодих мільярдерів.

А ще 24-річна красуня чекає на другу дитину від репера Тревіса Скотта.


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