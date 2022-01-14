Повелителька Instagram: Кайлі Дженнер стала першою жінкою з 300 мільйонів підписників

24-річна американська модель, учасниця телешоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка набрала максимальну кількість фоловерів у Instagram – 301 мільйон.

Як пише People, незважаючи на те, що останні кілька місяців Кайлі зберігала тиху присутність у соціальних мережах, вона все ж таки стала найпопулярнішою жінкою, яка побила рекорд.

Дженнер нарешті вдалося обігнати співачку Аріану Гранде, на яку підписані 289 мільйонів фоловерів. Найпопулярнішим акаунтом у соцмережі залишається сторінка португальського футболіста Кріштіану Роналду із 389 мільйонами фоловерів.

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Нагадаємо, у 2020-му Кайлі опинилася на верхівці рейтингу найдорожчих селебріті за версією Forbes - через лічені дні після того, як журнал із ганьбою виключив її з рейтингу молодих мільярдерів.

А ще 24-річна красуня чекає на другу дитину від репера Тревіса Скотта.