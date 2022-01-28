"Ніколи в житті не сиділа на дієтах": Бацман розказала про догляд за собою і пояснила, чому гроші Гордона в руках у тещі

Журналістське подружжя, Дмитро Гордон та Олеся Бацман не мають шлюбного контракту, а рутинними грошовими питаннями в їхній сім'ї завідує мама жінки.

Про це, а ще про догляд за собою, спорт і ставлення до віку Бацман розповіла в інтерв'ю Анні Олицькій.

Зі слів Олесі, теща Гордона займається організацією родинного побуту і керує хатнім персоналом.

Теща Гордона має "керівну посаду" в їхній великій родині фото з instagram бацман

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"У нас розпоряджається фінансовими питаннями мама, і це запорука нашого спокою та стабільності, тому що поточні всі історії на ній. Що важливо в фінансовій сфері - коли грошей вистачає на те, що тобі потрібно, не оверзабаганки, а просто ось вистачає на якісь необхідні історії, пов'язані з життєдіяльністю всіх членів сім'ї", - зазначила Бацман.

На думку жінки, шлюбний контракт ім із Дмитром непотрібний, адже в їхній парі від самого початку є партнерство, і кожен із них - самодостатня людина, зокрема й у фінансовому плані.

До слова, Бацман зізналася, що крім Гордона вона нікого ніколи не кохала.

"Я до нього нікому не зізнавалася в коханні. Подобався - так, але якщо ми говоримо про кохання, кохання-кохання, то це моє перше таке кохання", - поділилася вона.

Попри те, що пара ніколи не свариться, у їхніх стосунках присутні ревнощі.

"Я вважаю, що ревнощі - це ознака небайдужості в стосунках. Я не даю підстав для ревнощів. До речі, він теж їх не дає. Але ці ревнощі з точки зору того, що вони виникають, це класно. Бо це говорить про те, що він тебе кохає. Ревнощі - вони тонізують, освіжають ці почуття", - пояснила Олеся.

Дмитро ревнує Олесю

37-річна Бацман запевнила, що сприймає свій вік "із вдячністю до природи".

"Головне - як очі себе поводять: світяться очі, видно, що людина в гармонії? Все, вона добре виглядає", - сказала вона.

Що ж стосується догляду за собою, то жінка визнала, що часто "обкрадає себе", жертвуючи тренуваннями чи якимись процедурами на користь роботи. Проте бодай раз на тиждень все ж старається потрапляти на масаж обличчя і тіла.

"Що стосується здорового харчування... Ну так, коли ти о 12 ночі приїжджаєш додому, то дуже кортить "здорової" ковбаски зі "здоровим" хлібчиком чорним, із гірчичкою... Я не дуже слідкую за харчуванням, це правда. Я дуже люблю смачну їжу", - заявила Бацман.

Робота в Бацман на першому місці, а на себе часу часто бракує

"Я ніколи в житті не сиділа на дієтах... Якби я, звісно, і гарувала в спортзалі, ще й сиділа на дієті, я би, мабуть, була 90-60-90. А так ні, мені подобається жити в тому тілі, в якому я живу", - пісдумувала вона, все ж давши публічно обіцянку регулярніше займатися спортом.

Нагадаємо, нещодавно Бацман показувала, як виглядала у студентські роки, ще до доленосної зустрічі з Гордоном.

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