"Вона вела два життя": мати "Міс США-2019", яка стрибнула з хмарочоса, назвала причину самогубства доньки

Смерть американської королеви краси, 30-річної Чеслі Кріст офіційно визнали самогубством. Мати загиблої "Міс США-2019", Ейпріл Сімкінс вирішила пролити світло на те, чому її донька наважилася на цей страшний крок.

Своє звернення жінка опублікувала в Instagram. Вона зізналася, що ніколи в житті ще не відчувала такого болю, і ця трагедія змінила її назавжди.

Чеслі Кріст скоїла суїцид 30-го січня ФОТО З INSTAGRAM

"Сьогодні наша сім'я та друзі в приватному порядку дізналися, що причина смерті моєї милої маленької дівчинки, Чеслі, офіційно встановлена. У це може бути важко повірити, але це правда. Чеслі вела два життя, публічне та приватне. У своєму приватному житті вона стикнулася з високофункціональною депресією, яку приховувала від усіх - зокрема від мене, людини, якій вона довіряла найбільше - майже до самої своєї смерті", - написала Ейпріл.

"Хоча її життя на землі було коротким, воно було сповнене численних прекрасних моментів. Ми сумуємо за її сміхом, її мудрими словами, її почуттям гумору і найбільше за її обіймами. Ми сумуємо за всім цим - сумуємо за всією нею", - зізналася вона.

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Зі слів Сімкінс, вони з Чеслі щодня спілкувалися по FaceTimed та обмінювалися повідомленнями.

"Ти була більше, ніж донькою - ти була моєю найкращою подругою. Розмови з тобою були найкращою частиною мого дня. Твоя усмішка та сміх були заразними. Я люблю тебе, моя маленька дівчинко, всім серцем. Я відчайдушно сумую за тобою. Знаю, колись ми знову будемо разом. Доти ж спочивай із миром", - зазначила жінка.

Це одне з останніх фото в Іnstagram Кріст. Навіть найближчі люди не здогадувалися, що дівчина страждає на депресію

Нагадаємо, перед тим, як стрибнути з тераси хмарочоса, Чеслі Кріст лишила допис у Instagram, який виявився прощальним.

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