Принц Гаррі розказав про суїцидальні думки вагітної Меган Маркл

Британський принц Гаррі розповів, що його дружина Меган Маркл під час першої вагітності планувала самогубство. Втримало жінку від фатального кроку лише те, що вона не хотіла, аби коханий пережив смерть іще однієї дорогої людини.

Моторошний епізод Гаррі пригадав у документальному фільмі "The Me You Can’t See", пише BuzzFeed.

"Меган вирішила поділитися зі мною своїми суїцидальними думками та практичними деталями, як саме вона закінчить своє життя... Найстрашнішим була чіткість її міркувань. Вона не психувала. Вона не збожеволіла. Не одурманювала себе ні ліками, ні алкоголем. Вона була абсолютно твереза. Вона була цілковито при своєму розумі. Одначе ці думки розбудили її посеред ночі", - поділився принц.

"Їй не дозволило довести задумане до кінця те, як несправедливо це було би по відношенню до мене після всього, що сталося з моєю мамою, а тепер я би втратив іще одну жінку в своєму житті, з дитиною всередині, з нашою дитиною", - зазначив він.

Гаррі зізнався, що йому соромно через те, як він відреагував на шокуючі одкровення вагітної дружини. Адже того дня вони з Меган мусили бути присутні на урочистому заході в Альберт-холлі та, попри її душевний стан, таки туди поїхали.

"Не було опції сказати: "Знаєш, що? Сьогодні не підемо"." Бо лишень уявіть, які би це породило історії (в пресі)", - пояснив принц.

Маркл тоді вдалося "втримати лице" перед камерами, з усмішкою позуючи в блискучій синій сукні. Лише потім, уже сидячи в ложі, коли згасло світло, жінка розридалася.

У резонансній документалці принц Гаррі також зізнався, що зловживав алкоголем та приймав наркотики, щоби втамувати душевний біль.

Нагадаємо, нещодавно онук Єлизавети ІІ порівняв життя членів королівської родини з життям тварини у зоопарку.

