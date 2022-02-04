"Не бійтесь. Боротись – варто": Мазур у Всесвітній день боротьби з раком звернулася з закликом

Телеведуча Алла Мазур, яка здобула перемогу над раком грудей, закликала всіх людей, що стикнулися з онкологічним діагнозом, не боятися та не опускати рук. Своєю історією вона поділилася в мережі з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком.

"Не бійся! Цей випадок найбільш вивчений – і дає найвищий відсоток одужання! І я – поряд". Так сказала мені близька подруга і кума – коли біопсія вперше показала онкоклітини. І з цим гаслом – не бійся! – я живу", - написала зірка у своєму Instagram.

Алла закликає не боятися хвороби, а протистояти їй фото з instagram мазур

"Може, допомогло те, що нічого не боліло. Може – те, що я дитина медиків, і всіляких медичних маніпуляцій не боюсь. Можливо – врятувала відкладена реакція і філософське ставлення до життя… Але паніки не було. Лише думка: треба негайно дізнатись, як лікувати. А ще усвідомлення: цю біопсію треба перевірити ще десь. Бо я журналіст – і знаю, що неточні діагнози бувають також", - пригадала вона.

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Мазур довірилася лікарям та виконувала всі призначення. Вона вдячна за підтримку своїм колегам та близьким, і їй важко уявити, як переживають це випробування ті, хто вирішує не розказувати про свою біду. Адже в випадку Алли додатковими сильними ліками стала хвиля ніжності та любові, якою її огорнули всі, хто знав про її діагноз.

Телеведуча вирішила поділитися своєю історією у Всесвітній день боротьби з раком

"Чи прийняла я хворобу? Швидше, ні. Вона існувала і існує як щось паралельне, окреме від мене, на що просто потрібно звертати увагу. Я навіть ніколи не кажу: моя хвороба. Може, в цьому і є мій психологічний захист. Для лікарів важливо, як налаштована я сама. А я налаштована розпрощатися з цією небезпекою назавжди", - наголосила телезірка.



"Чого навчила мене хвороба? Бути уважнішою насамперед до себе. Шукати позитивні емоції. Знаходити час для відпочинку. Більше бувати з тими, хто вас любить. А ще – не боятись просити про допомогу – і приймати її. Тож усім, хто вперше отримав діагноз "онко" і просто зараз думає, що робити, кажу: "Не бійтесь. Боротись – варто. І ті, хто вас любить – поруч", - закликала вона.



До слова, редакція "Українська правда. ЖИТТЯ" підготувала тест, який допоможе зрозуміти, наскільки ви обізнані в темі діагностики та лікуванні раку.

Як відомо, рак побороли співачка Міка Ньютон, телеведуча Яніна Соколова, актори Бен Стіллер та Майкл Дуглас, музикант Род Стюарт.

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