Мендель розсекретила свого бойфренда на романтичних ФОТО. ОНОВЛЕНО

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського, Юлія Мендель нарешті показала свого загадкового коханого.

Ним виявився колишній програмний директор "Голосу", 36-річний економіст Павло Кухта.

Про це Юля повідомила, запостивши у соцмережі романтичну підбірку фотографій з бойфрендом.

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Нагадаємо, раніше Мендель казала, що ще не готова оголошувати ім'я свого обранця, бо вони з ним - "з різних таборів".

Це перший бойфренд Мендель, якого вона показала світу

Ніяких подробиць про стосунки з Павлом Юлія поки не розкривала

До речі, Кухта був (чи є досі?) одружений та має доньку.

фото з instagram мендель

Але, як пишуть у деяких Telegram-каналах, роман Юлії з Павлом триває давно, ще з часів, коли вона була речницею Зеленського.

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