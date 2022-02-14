Мендель розсекретила свого бойфренда на романтичних ФОТО. ОНОВЛЕНО
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського, Юлія Мендель нарешті показала свого загадкового коханого.
Ним виявився колишній програмний директор "Голосу", 36-річний економіст Павло Кухта.
Про це Юля повідомила, запостивши у соцмережі романтичну підбірку фотографій з бойфрендом.
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Нагадаємо, раніше Мендель казала, що ще не готова оголошувати ім'я свого обранця, бо вони з ним - "з різних таборів".
До речі, Кухта був (чи є досі?) одружений та має доньку.
Але, як пишуть у деяких Telegram-каналах, роман Юлії з Павлом триває давно, ще з часів, коли вона була речницею Зеленського.
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