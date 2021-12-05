Мендель заінтригувала фотосетом із загадковим чоловіком

5 грудня 2021, 10:05

Про особисте життя колишньої речниці президента, 35-річної Юлії Мендель майже нічого не відомо. Ще за часів роботи в ОП їй приписували вагітність від Зеленського, а сама вона розповідала про розставання з бойфрендом.

І ось через кілька місяців після звільнення з посади прессекретарки Юля натякнула на те, що має бойфренда.

Вона виклала фото з чоловічою рукою на своєму плечі.

 
"Ми тут фотосесію влаштували..." - написала Мендель

Крім того, в Instagram Юлії з'явилося багато відфотошоплених глянцевих фото. На них вона демонструє ноги, талію та власну сексуальність.

 
Якось Мендель міркувала про те, що і кому винна українська жінка
 
За часи роботи в Офісі президента Мендель схудла на 8 кілограмів
 
А ще Юлія жалілася на сексуальну об'єктивацію під час роботи з Зеленським
фото @rudenkostudio

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