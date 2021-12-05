Мендель заінтригувала фотосетом із загадковим чоловіком
Про особисте життя колишньої речниці президента, 35-річної Юлії Мендель майже нічого не відомо. Ще за часів роботи в ОП їй приписували вагітність від Зеленського, а сама вона розповідала про розставання з бойфрендом.
І ось через кілька місяців після звільнення з посади прессекретарки Юля натякнула на те, що має бойфренда.
Вона виклала фото з чоловічою рукою на своєму плечі.
Крім того, в Instagram Юлії з'явилося багато відфотошоплених глянцевих фото. На них вона демонструє ноги, талію та власну сексуальність.
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