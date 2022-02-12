Мендель розказала, як вона та Зеленський не втрапили до чоловічих глянців, та згадала свій фотосет у стилі Playboy

Ексречниця президента Володимира Зеленського, Юлія Мендель зізналася, що її колишній шеф хотів було покрасуватися на обкладинці Men's Health. Її ж саму запрошували на обкладинку Playboy.

І хоча ні той, ні той план не здійснився, Юля тоді все ж таки попустувала перед камерою. Своїми фото плейбой-стайл, зробленими спільно з артагенцією Divergent, вона поділилася в Instagram.

Мендель клтикали на обкладинку Playboy фото з instagram мендель

"Торік, на мій подив, мені запропонували місце на одній із 12 обкладинок Playboy. Розмова з моїм колишнім босом, президентом України, влітку 2021-го року зіграла на підтримку цього рішення - то був радше звичайний ланч, де ми обговорювали можливості попрацювати з міжнародними медіа. Тоді Володимир Зеленський попросив мене побалакати з журналом Men’s Health про те, щоби помістити його на обкладинку", - пригадала Юля в колонці для Kyiv Post.

А Юлін колишній шеф мріяв про Men’s Health

"Зважуючи за та проти, я подумала: якщо президент країни бажає здійснити свою мрію, мрію звичайного чоловіка, опинившись на обкладинці одного з найбільш провідних чоловічих журналів, то чом би його колишній прессекретарці не показатися на обкладинці іншого? Особливо якщо це не буде оголення, як пообіцяли мені представники Playboy", - поділилася вона.

Може, колись Зеленський та Мендель таки це зроблять

Утім, як зізналася Мендель, їй зрештою забракло сміливості. Та й просуванням Зеленського у Men’s Health так і не зайнялися.

Нагадаємо, частиною цього фотосету ексречниця президента ділилася минулого літа, коли нарікала на сексуальну об'єктивацію.

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