Мендель заінтригувала "публічним" бойфрендом: Ми з ним із різних таборів

Колишня речниця президента Юлія Мендель давно не приховує, що має бойфренда, але поки що не показує його в мережі і не називає його ім’я.

Утім, в недавньому інтерв’ю Woman Magazine Юля зізналася, що її обранець – публічна людина. І вона поки не готова відкриватися у соцмережах повністю.

"Ми говорили з моїм коханим про це і дійшли висновку, що багато людей в соцмережах наче живуть з оглядкою на те, а як це виглядатиме у соцмережах, шукають правильні слова, аби отримати найбільше лайків. Хтось робить на цьому імідж і гроші, хтось просто від цього залежний. А у нас той випадок, коли ми думаємо, що ж написати так, щоб не сильно розповідати і відкривати, що у нас відбувається в житті", - зазначила Мендель.

Поки Юлія показала лише руки свого коханого фото з instagram

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"Все, що є у публічному просторі, це дуже маленька частина того, чим я насправді живу… Я не дуже люблю публічну увагу і часто відмовляюся від інтерв’ю. Мені треба час: змінити образ і перезавантажитися", - зізналася Юлія.

"Мій партнер – публічна людина. Звісно, краще ми самі розкажемо нашу історію, ніж це якось розвідає якийсь таблоїд. Коханий уже готовий розкрити всі карти, а я – ні. Хвилююся, що кількість негативу, яка була спрямована на мене, може перейти на нього", - зауважила Мендель і додала, що може відкритися 14-го лютого, хоча краще почекає до весни.

"Кохання любить тишу. Є відчуття, якщо ми вийдемо в публічну площину, це вплине на сприйняття нас людьми. Ми із ним трохи із різних "таборів". Тому, мені дещо боязко", - зізналася Юлія.

До слова, у мережі вже навіть з'явилися перші фотожаби на тему таємничого хлопця колишньої прессекретарки Зеленського.

Нагадаємо, ще у 2019-му році Мендель розказувала, що розійшлася з хлопцем. Тоді Юля теж не називала його ім'я.

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