Темношкіра транс-дівчина вперше стала обличчям Victoria's Secret. ФОТО, ВІДЕО

Бренд Victoria's Secret продовжує розширювати горизонти: компанія вперше за історію свого існування уклала контракт із темношкірою транс-дівчиною. Її звати Еміра Д'Спейн, і вона - популярна тіктокерка.

"Для мене честь бути першою чорною транс-дівчиною, яка працюватиме з Victoria's Secret", - написала Еміра в Instagram.

Еміра - нове обличчя VS фото з instagram еміри д'спейн

"Малою я мріяла стати частиною Victoria's Secret", - зізналася вона, подякувавши своїй попередниці, моделі Валентині Сампайо, найпершій представниці транспільноти, що приєдналася до VS.

Дівчина має майже 800 тисяч фолловерів у TikTok

Але тепер їх точно побільшає

Співпраця 25-річної Еміри з брендом має цікавий формат: блогерка знімає тіктоки на тему того, як провести День закоханих, коли ти самотня. У них вона, звісно ж, показується в красивому спідньому VS.

Як пише The Daily Mail, Еміра народилася в Дубаї, але виросла в США. Мешкає вона у Нью-Йорку, і зазвичай її тіктоки присвячені мейкапу.

Контент від Еміри віднині буде не лише корисним, а і гарячим

Нагадаємо, в останні роки бренд Victoria's Secret побував в епіцентрі кількох гучних скандалів. Зокрема одного з колишніх керівників компанії звинуватили в домаганнях.

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