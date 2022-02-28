"У этой войны нет оправдания": Брежнєва закликала росіян зупинитися

Слідом за співачкою Світланою Лободою про війну росії з Україної висловилася і Віра Брежнєва.

У своєму Instaram вона запостила реальні кадри того, що відбувається в українських містах і селах, та заявила, що цьому немає виправдання.

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Нагадаємо, напередодні Катерина Осадча закликала Ані Лорак, Світлану Лободу та інших українських співачок, які працюють у Росії, назвати нарешті війну війною, а не вдавати з себе голубів миру.

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