Донька путінського пропагандиста Машкова виступила на CNN та засудила війну проти України

Одним із "хедлайнерів" мітингу-концерту на підтримку путіна і війни в Україні, що відбувся 18-го березня в Москві, став російський актор та режисер Володимир Машков. Він виголосив промову, де запевнив, що "русскіє люді" люблять свою країну, виступають за світ без нацизму, за свою армію, за перемогу, та, звісно ж, за президента у куртці за 12 тисяч доларів.

Та схоже, настрій Володимирові тепер трішки зіпсувала його єдина донька Маша. 36-річна акторка, яка мешкає зі своїм чоловіком, наполовину українцем, та двома доньками у США, поговорила з CNN.

Машкова висловила свою позицію щодо війни та російської пропаганди. А ще зізналася, що дуже любить своїх тата і бабусю, але тепер навряд чи колись повернеться до росії.

Маша Машкова - донька Володимира Машкова

"Те, що відбувається зараз, неможливо було уявити, припустити. І те, що багато росіян, зокрема мій тато, вірять у те, що насильство можна якось виправдати - це крає мені серце. Але це ніщо порівняно з тим, що зараз переживає український народ, гинучи", - сказала Маша.

Актриса, відома, зокрема, за серіалом "Не родись красивой", підкреслила, що має багато колег і друзів в Україні.

"Жоден із них не ненавидів мене за те, що я росіянка. І жоден із них не просив, щоби його рятував містер путін", - запевнила вона.

На запитання, чи справді багато росіян вірять у "спецоперацію", українських нацистів тощо, акторка відповіла: "Учора я говорила по телефону з моїм татом і тепер я таки вірю, що, на жаль, так."

Маша вже шість років мешкає у Сполучених Штатах

Як зазначила Маша, вона попередила батька, що спілкуватиметься з CNN, і він не заперечував, щоби вона переказала їхню з ним розмову.

"Він попросив мене негайно повертатися до росії, взяти з собою моїх доньок, бути хорошою росіянкою, просити пробачення за зраду і бути з російським народом, із моїм народом, допомагати боротися проти українських нацистів", - розповіла Машкова.

Акторка не стала приховувати, що для неї це рішення було дуже тяжким. Але Маша мусила вчинити саме так, оскільки вона не лише дочка, а і мама. Найкращий друг однієї з її дівчаток, її вчитель танців на ім'я Даня, живе в Києві.

"Напевно, через їхню дружбу я прийняла рішення заявити про свою позицію з приводу цієї війни. Бо коли почалося бомбардування, моя донька були нажахана. Ми постійно зідзвонювалися з Данею. І через Даню я говорю зараз. Я знаю, що означає для нього те, що падають бомби. І через те, що це може означати для моєї доньки потім у житті", - пояснила Маша.

Машкова визнає, що вона сама є частиною системи пропаганди, оскільки знімалася в російських телепроєктах. Вона сподівається, що колись росія стане країною співчуття та прогресу, а не брехні та насильства.

Від 24-го лютого Маша розмістила кілька антивоєнних дописів у своєму Instagram. Щоправда, відповідаючи на коментар під солоденькою картинкою, де обіймаються росіянка та українка, Машкова зізналася, що вона, напевно, не змогла би пробачити того, що зараз відбувається, але бодай спробувала би.

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Нагадаємо, донька речника путіна Дмитра Пєскова, Єлизавета заявила, що пишається тим, що вона росіянка, і обурилася санкціями проти себе. На початку війни дівчина запостила було заклик "Нет войне" у Instagram, але хутенько видалила.

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