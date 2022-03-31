"Тіло більше не може витримувати": Світоліна оголосила про тимчасову паузу у спортивній кар'єрі

Перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила, що бере тимчасову паузу у виступах на спортивних змаганнях.

Причиною цьому стали проблеми зі здоров'ям, зокрема біль у спині та емоційне виснаження через події в Україні.

Про це тенісистка повідомила в Instagram.

"Для мене це були надзвичайно важкі декілька місяців не тільки морально, але й фізично. Я довго страждала через біль у спині. Він заважав мені якнайкраще підготуватися до турнірів", - розказала Світоліна.

"Між тим, спостерігаючи з нестерпним болем у серці за подіями на моїй батьківщині, в Україні, і з якою відвагою та мужністю наш український народ захищає нашу країну, я отримала величезний поштовх продовжувати і боротися на корті. Зараз моє тіло більше не може цього витримувати, і мені треба відпочити. Але я впевнена, незабаром побачимось!", - повідомила Еліна.

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Нагадаємо, у листопаді минулого року Світоліна отримала іменну зірку в центрі Києва.

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