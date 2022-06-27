Шон Пенн знову приїхав до України та відвідав Ірпінь й Бучу. ВІДЕО

Голлівудський актор Шон Пенн, який на початку війни прибув до України, щоб зафільмувати повномасштабне вторгнення росіян, знову повернувся до Києва.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За попередньою інформацією, актор приїхав до столиці та попрямував до Бучі й Ірпеня, аби зняти понівечені росіянами міста для документальної стрічки про війну в Україні.

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Нагадаємо, дворазовий володар "Оскару" ще до повномасштабного вторгнення працював над документальним фільмом про події на Сході. А після 24-го лютого почав фільмувати війну росії проти України.

Актор кілька разів звертався до суспільства із закликом зупинити війну та допомогти українцям перемогти. Президента Володимира Зеленського Шон Пенн також називав символом мужності та свободи.

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