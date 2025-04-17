Пародія на Тимошенко, страх самотності та риболовля: цікаве про зірку "Скаженого весілля" Інну Приходько

37-річна акторка і ведуча Інна Приходько відома ролями у фільмах "Скажене весілля" і "Скажені сусіди", а також телесеріалі "Великі вуйки". Ще Інна – пародистка. Її пародії на політиків та медійних осіб, зокрема Юлію Тимошенко, полюбилися українським глядачам.

ТаблоID зібрав цікаві факти про артистку Інну Приходько. Дізнайтеся як актриса вперше закохалася, яке хобі має, чого боїться найбільше і як зустріла коханого.

Мріяла стати співачкою

Акторство для Інни – випадковість. Хоч з дитинства вона була артистичною і постійно влаштовувала рідним виступи – Приходько мріяла стати співачкою.

"Ще були заняття з вокалу у музичній школі. Потім жоден концерт у Чорнобаї (рідне селище актриси – ред.) без мене не обходився. Мріяла стати співачкою. Вступала в університет культури на естрадний вокал, але не пройшла в третій тур", – розказувала артистка.

Реклама:

Інна - артистка з дитинства Фото з Instagram

Інна зізнавалася, що потім обирала спеціальність наосліп і вирішила вступити на продюсерський факультет.

До речі, й досі є альбом з піснями Приходько, де записано 4-5 композицій, одна з котрих авторська.

"Текст пісні написав мій брат Олексій, а музику писала моя викладачка з вокалу – Тетяна Дмитрівна Жовтова. Але сталося як сталося. Однак я вдячна долі й богу (посміхається), бо невідомо, чи вибилася б співачкою десь", – підсумувала Приходько.

Пародії

Інна Приходька відома своїми вмілими пародіями на відомих людей, від політикині Юлії Тимошенко до російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Свій хист до пародій артистка почала проявляти ще маленькою, а першою "жертвою" став її батько.

"Вдягала взимку татову куртку і пародіювала його. Знала коронні фрази. Постійно мама з братом сміялися, але батько не завжди сприймав", – пригадувала Інна.

Тато був першою "жертвою" пародистки Фото Instagram

До речі, артистка вважає, що цей талант неможливо розвинути, проте існує два важливих аспекти: переймання манери говорити та жестикуляції.

"Немає якоїсь формули. Найскладніша пародія була, мені здавалося, на Аллу Мазур. Але це була найшвидша моя пародія і одна з найвдаліших. Мене запитують: "Яка у вас перша пародія, на Тимошенко?", я кажу: "Ні, перша моя пародія була на мого батька, а потім вже на Юлію Володимирівну". Для мене пародія справжня – це коли ти закриваєш очі й на слух можеш сказати, що це за персонаж", – розказувала акторка.

Перше кохання

Інна розповідала на шоу "Хто знає?" про те, що була популярною у школі. На День святого Валентина їй дарували багато валентинок, але вона чекала на особливу, від певної людини. Проте цього не сталося. Тоді майбутня зірка зрозуміла, що зіштовхнулася з невзаємним коханням.

"Хлопець був старший за мене. І уявіть, аби йому сподобатись, я спеціально схудла. Якраз у тому віці, коли дівчата копаються в собі, удосконалюються зовнішність, бо думають, наче це причина того, що людина не відповідає взаємністю", – ділилася Приходько.

Інна робила чимало, щоб сподобатися хлопцю Фото Vlad Nikonoof

У якийсь момент Інні стало на цього хлопця байдуже. Саме тоді, раптово, він закохався у дівчину. Ба більше, юнак навіть переслідував Приходько, проте безрезультатно.

Інна вважає, що він й досі закоханий у неї, бо коли артистка приїздить до рідних у Чорнобай, то "він її бачить і якось дивно реагує".

Страх самотності

Актриса Інна Приходько зізнавалася, що найбільше боїться самотності.

"Я відкрита до людей. Жодної хвилини не можу всидіти вдома. Мені не­обхідне спілкування. Я завжди там, де вирує життя", – пояснювала зірка.

Інна боїться самотності Фото з Instagram

Цим артистка обумовлює свій вибір жанру комедії.

Коли Інна має поганий настрій, то намагається створити навколо себе гарну атмосферу аби люди навколо неї "почувалися комфортно".

До речі, Інна називає себе "запальничкою" – вона "емоційна та імпульсивна", може швидко "вибухнути", проте так само швидко і заспокоїтися.

Полюбляє рибалити

Акторка має хобі – риболовля. Як пояснювала Інна, вона полюбляє традиційний варіант, без "усіляких спінінгів".

"Просто тихо сидіти з вудкою і вичікувати момент. Ми з татом щоліта обов'язково рибалимо. Для мене це заняття – справжній моральний відпочинок", – ділилася Приходько.

Інна Приходько знаходить у риболовлі спокій Фото з Instagram

До речі, коли артистка була мала, то вони з дідусем встановили сімейний рекорд – наловили настільки багато маленьких карасів, що довелося вигадувати що з ними робити.

"То мусив дідусь всю ту здобич чистити. Нам навіть консерви довелося робити, щоб не пропала дарма. Певно, ви вже здогадалися, що я дівчина посидюча", – жартувала акторка.

Особисте життя

Інна Приходько вже 5 років перебуває у стосунках з Антоном Куцелепою. Цікаво, що чоловік – земляк акторки і також творча людина.

Майбутня пара познайомилася, коли Інна була тренеркою регіональної "Ліги Сміху" в Золотоноші, а Антон опинився у її команді. На початку стосунки між ними не складалися. Артистка навіть думала, що не подобається Антону, проте виявилося, що він "приглядався" до неї.

Спочатку Антон поводився відсторонено Фото з Instagram

"Коли ми робили перше спільне фото, звернула увагу, що він весь час тримається осторонь. Спитала у хлопців, що трапилось – може, він не задоволений, що тренером стала я. Вони кажуть: "Та не звертай увагу – це ж Тоха, він завжди серйозний", – пригадувала Приходько.

Все змінилося, коли Антон вирішив відвезти артистку додому. Дорогою вони говорили без упину і відчули "першу іскру".

Коли Інна повернулася в Київ, то підтримувала звʼязок з чоловіком. А одного разу Антон так сильно хотів побачити артистку, що о девʼятій вечора "зірвався" до неї з Черкас до Києва.

"Водій він ще був не дуже вправний, але ніч і майже триста кілометрів незнайомої дороги його не злякали. А трохи пізніше ризикнув взагалі все кинути і перебрався до столиці. Хоча в Черкасах він був відомим ведучим – проводив різні заходи, працював на місцевому ТБ", – розказувала про коханого Інна.

Антон заради коханої приїхав вночі з іншого міста Фото з Instagram

До речі, пара досі не одружилася, хоч Інна і чекає на освідчення. Артистка зазначала, що вони з Антоном пройшли чимало – від пандемії до початку великої війни, їхні стосунки лише міцнішають, а от обручки на її пальці так і немає.

Цікаво, що в одному з інтервʼю Приходько ділилася, що чоловік розчарований інститутом шлюбу. Мовляв, багато його знайомих невдовзі після весілля розійшлися, тож у його голові "сидить думка", що після РАЦСу погіршуюються стосунки.

Антон впевнений, що офіційний шлюб руйнує стосунки Фото з Instagram

"З іншого боку, розуміє, що для мене важливо, аби він зробив цей крок. Я ж дівчинка, а дівчата люблять такі романтичні вчинки. Тому налаштовується. А я на нього не тисну. Але я вірю, що скоро на моєму пальці буде виблискувати обручка", – розповідала артистка.

Зірка "Скажене весілля" зізнавалася, що хоче дитину і їй важливо на момент вагітності бути одруженою. Проте, якщо освідчення не буде, то "буде так".

Нагадаємо, ТаблоID збирав цікаві факти з біографії іншої української акторки Олени Світлицької. Дізнайтеся, як артистка народжувала вдома і "відбивалася" від залицянь депутата Київради.