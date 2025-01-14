Складні стосунки з мамою, викидень та наречений з Німеччини: що відомо про зірку "Папіка" Дар'ю Петрожицьку

Серіал "Папік" з Дарією Петрожицькою і Станіславом Бокланом у головних ролях отримав популярність та любов глядачів. Проте не все було так гладко. Відомо, що показ серіалу був проданий в Росії підсанкційному телеканалу "СТС", а також його жорстко критикували за русифікованість.

Тим не менш, 33-річна акторка Дар’я Петрожицька стала широко відомою завдяки ньому. Але що ж було до цього? Який шлях до популярності Петрожицька пройшла? Читайте в матеріалі ТаблоID.

Творча родина і смерть батька

Дар’я Петрожицька, у дівоцтві Гончар, народилася в Чернігові у творчій родині. Батьки Петрожицької працювали в театрі. Мати була балериною, а тато, Сергій Гончар, відомим актором чернігівського театру.

Дар'я Петрожицька з мамою і тато актор Сергій Гончар Фото з сайту Znaki.Fm

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"Я досі вважаю, що найкращий український актор – мій тато. Аби він був живий… Це була така колосальна пропрацьовка всіх персонажів! У нього був чемоданчик з реквізитом, який він власноруч виготовляв", – розповідала 33-річна актриса.

Батько Петрожицької був відданий своїй професії настільки, що голодував та брав участь в акціях проти призначеного тоді скандального директора театру. Ці хвилювання, вірогідно, призвели до інсульту та смерті в 43 роки.

Смерть батька вплинула на стосунки Даши Петрожицької з її мамою. Майбутній зірці довелося швидко подорослішати і взяти на себе відповідальність за всю родину. Мама Дар’ї натякала на самогубство та зловживала алкоголем, що навіювало на акторку постійний страх за їхню з сестрою Анастасією долю.

Дар'я зі своєю сестрою Анастасією Фото з Instagram

Подорослішавши, Петрожицька так і не змогла налагодити стосунки з мамою.

З театру на екрани

Хоч Дар’я і виросла в такій творчій родині, проте актрисою ставати зовсім не планувала.

"Я вагалася, розуміла, що закінчую школу і треба ж кудись вступати. Не хотіла йти в театральний. Але потім подумала: а що я вмію? Відчувала: то моє. Так, вступила одразу", – ділилася зірка серіалів Петрожицька.

Актрисою Петрожицька не планувала ставати Фото з Instagram

Після закінчення Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Дар’я почала працювати в Театрі юного глядача в Києві, де брала участь у багатьох постановках.

У 2013 році стався дебют на екрані – актриса зіграла в серіалі "Жіночий лікар". Після цього у серіалах і фільмах Петрожицька не з’являтиметься певний час. Поки у 2019 році головна роль у "Папіку" не принесе їй визнання та велику популярність.

Після цієї ролі актриса театру Петрожицька отримає звання Заслуженої артистки України, почне частіше з’являтися в різноманітних серіалах та братиме участь у різноманітних телешоу, зокрема "Танці з зірками" та "Голос країни"-10.

На "Танцях з Зірками" Петрожицька танцювала в парі з Ігорем Гелуненком, проте їй довелося покинути проєкт через Covid-19 Фото @rostickdesign з Instagram

Перший шлюб та викидень

Під час навчання в університеті актриса вийшла заміж за свого однокурсника Олексія Петрожицького. Їхній шлюб тривав п’ять років, після чого пара розлучилася. Дар’я залишила прізвище свого першого чоловіка.

Дар'я зі своїм першим чоловіком Олексієм були однокурсниками Фото з Instagram

У цьому шлюбі сталася трагедія – Петрожицька втратила дитину на третьому місяці вагітності.

"Увечері мене забрала швидка. О третій годині ночі виникли нестерпні болі в животі, і відкрилася кровотеча. Мені вкололи наркоз, і я проспала до ранку. А вранці мені приносять папірець, де написано, що я відмовляюся від дитини. А я ридаю, бо не відмовляюся. Олексій приїхав з Києва і теж почав плакати. Це єдиний раз на той момент, коли я бачила, як він щиро плаче", – ділилася актриса.

Після розлучення зі своїм першим чоловіком Петрожицька довгий час не була у серйозних стосунках та навіть жаліла, що розійшлася з Олексієм.

Німецький бойфренд

Через деякий час Дар’я зустріла свого бойфренда, тезку першого чоловіка, Олексія. Хлопець живе та працює в Німеччині, а актриса з "Папіка" – в Україні. Стосунки на відстані не заважають парі бачитися, проте це відбувається нечасто.



Після початку повномасштабного вторгнення, актриса певний час жила у свого нареченого в Німеччині, проте, коли стало трохи спокійніше, повернулася назад в Україну.

Актриса ніколи не показує обличчя свого нареченого Олексія Фото з Instagram

У листопаді 2023 року Олексій зробив пропозицію Петрожицькій у Венеції.

Хоч наречений і намагався створити "романтік", але Даша згадувала, що у цей пам'ятний момент була з брудною головою, у панамці та дуже замучена.

Попри все, актриса сказала "так" і не могла кілька хвилин повірити у це, тому перепитувала у нареченого, чи він серйозно.

З весіллям пара не поспішає та й питання відстані – нагальне.

"Я не знаю, як це буде. Ми ризикнемо. У нього (Олексія) там робота. Він багато років там живе. Він не бере громадянство Німеччини, бо не хоче відмовлятися від українського", – пояснила актриса.

Олексій зробив пропозицію Дар'ї романтично у Венеції Фото з Instagram

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