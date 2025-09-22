Дитинство на Троєщині, слава у TikTok і страх померти у 27: цікаве про співачку Lely45

24-річна співачка Lely45 колись підкорювала TikTok своїми каверами, а пізніше завоювала стрімінги хітом "Вісім". Особисте життя артистки - таємниця, а приватність залишається пріоритетом для неї.

Днями Лілу45 і Наталія Могилевська презентували оновлену версію пісні "Відправила message". З цієї нагоди ТаблоID вирішив розказати більше про 24-річну артистку. Про театральне дитинство, страх померти в 27, бунт та багато іншого - читайте далі в матеріалі.

Театр і музика

Lely45 (Людмила Білоусова - справжнє імʼя) народилася в Києві і виросла на Троєщині у родині військового. Ще з дитинства вона була тісно повʼязана із творчістю.

"Коли я була маленькою, ми з бабусею співали разом російські та українські народні пісні. У п’ятому класі я пішла в ансамбль "Червона калина", ми там також співали народні пісні, ставили танці. Потім його переформували у театральну студію, де я більше дізналася про театр, його історію", - розповідала у 2021 році Людмила.

Лілу45 співає з дитинства Фото Instagram

Тоді Лілу45 почала брати участь у студентських постановках і виступала на "Гогольфесті".

Цікавість до музики також була присутня - у 12 років вона попросила батьків подарувати їй синтезатор, на якому навчилася грати завдяки урокам на Youtube. А от опановувала спів LeLy45 з викладачкою, яка надихалася її талантом.

"У мене була всього одна викладачка з вокалу. У неї були зірвані зв’язки, але при цьому вона вчила співу. І вона говорила: "Людо, коли ти співаєш, я теж починаю співати", тому що у неї розв’язувалися всі ці затиски", - пригадувала Білоусова.

Співочий талант надихав викладачку Людмили Фото Instagram

Згодом Людмила покінчила з акторством, бо зрозуміла, що надто норовлива для цього.

"А потрібно слухати режисера. Це історія про те, що хочу робити саме я, а не виконувати те, що хтось говорить", - казала артистка.

Страх померти в 27

Якась ворожка сказала бабусі Лілу45, що та помре у 27 років. Про це артистка дізналася у свої 16 років і довго не могла викинути з голови.

"Я з 17 до 19 відчувала себе жертвою, яка повинна врятувати світ. Мені здавалося, що мені треба всьому навчитися і все встигнути, адже я помру і не зроблю світ кращим", - ділилася співачка.

Співачку довго мучило те "пророцтво" Фото Instagram

Потім Людмила зрозуміла, що не помре і заспокоїлася, почала спокійно жити і перестала боятися помилятися. Ба більше, артистка почала вивчати Біблію, бо мала своєрідне розуміння того, як влаштований світ.

"Я не релігійна людина, я вірю у віру як у необхідність, щоб у найтемніші моменти життя черпати звідти підтримку і силу. А у що вірити — плювати. У моїх віршах раніше було дуже багато Бога", - розповідала Lely45.

Бунт і TikTok

Окрім акторства, Людмилі подобалося писати власні сценарії та п'єси. Попри "ні" батьків артистка вступила на режисерський факультет, а на другому курсі пішла з дому.

"У моєї подружки помер батько, і я запропонувала їй пожити разом. Я тоді пішла з дому, тому що ми з батьками сильно посварилися. Мене вже настільки викрутили контролем, що я збунтувалася і вирішила піти", - пояснювала артистка.

Людмила хотіла довести батькам, що вже доросла Фото Instagram

Музиканткою Білоусова бути не планувала, втім знайшла у цьому спосіб саморефлексії. Співачка називає це "інструментом" у боротьбі з депресією і життєвими труднощами.

Друзі порекомендували їй записувати відео у TikTok. Коли почалася пандемія Covid-19 Людмила так і зробила. Згодом її кавери на здебільшого російських виконавців почали набирати перегляди і з'явилися перші прихильники.

Згодом Лілу45 почала виконувати і власні пісні, а у 2021 році вийшов її перший альбом "Девочка на воздушном шаре". Трек "Восемь" розірвав TikTok і чарти, обігнавши в світовому рейтингу Billie Eilish та Bruno Mars.

Псевдонім Lely45 Людмила взяла ще в дитинстві, втім великого сенсу він не має. Річ у тім, що нік її мами був "Леля", тож коли артистка створювала свій профіль в Instagram, то просто забрала його. А от число "45" серед усіх було вільним.

"Хоча зараз ми це виправдовуємо й говоримо, що "Лілу45" - це безликість сучасного світу, про те, що кожен вибирає собі якийсь нікнейм, за яким ховається відповідальність. Проте суперглибокого сенсу у псевдонімі нема", - ділилася зірка.

Глибокого сенсу в псевдонімі Людмили немає Фото Instagram

Продуктивна артистка

З 2021 року Lely45 проявила себе як продуктивна артистка - на сьогодні в її творчому доробку вже 8 альбомів.

Також Людмила часто взаємодіє з іншими музикантами. "Усе ж таки друзі" в дуеті із Женею Галичем, проєкт "Дім звукозапису" з Тіною Кароль, де зробила кавер на трек Скрябіна "Наші", а також фіт з SadSvit "Автомагістралі". А от днями Lely45 і Наталія Могилевська випустили оновлену версію хіта "Відправила message".

Творчість співачки завжди звучала російською мовою, через що фани не одразу розуміли, що вона з України. Від початку великої війни Лілу45 почала творити українською. "Дивись, дивись", "Спробуй купи мене", "І кожен дасть мені своє імʼя", а також українська версія хіта "Вісім" - пісні Lely45 продовжують розривати чарти і підкорювати нових слухачів.

"Я сприймаю світ мистецтвом. Окремим шедевром зі своїми інколи безглуздими та жорстокими правилами. Я кохаю його велич і байдужість. Я люблю людські муки й уроки. Я люблю дивитися страху в обличчя і прискорювати пульс. Я люблю життя, тому що існує смерть, а натхнення є у всьому і в "хорошому", і в "поганому", його потрібно просто хотіти відчувати", - впевнена зірка.

Lely45 - представниця нового покоління українських музикантів, яке змінює правила гри Фото Instagram

