"Щасливий батько ангелочка" Дантес у кумедному відео показав, як за рік вимахав їхній із Кацуріною улюбленець

Співак Володимир Дантес привітав із першим днем народження свого з дизайнеркою Дашею Кацуріною спільного "малюка" - песика породи лабрадудль, якого звати Василь.

Для Insta-сторіс артист зняв святкове частування іменинника. А ще в яскравому відео продемонстрував, як вимахав за цей рік кошлатий малюк.

Вова заспівав Василю "Happy Birthday"

"Я щасливий батько ангелочка", - похвалився Володимир.

Співак із іменинником

Нагадаємо, в Даші від її ексчоловіка Міші Кацуріна є донька Саша і син Іван. Улітку жінка адресувала Дантесу зворушливу подяку за те, що він полюбив не лише її, а і її дітей.







