"Щасливий батько ангелочка" Дантес у кумедному відео показав, як за рік вимахав їхній із Кацуріною улюбленець
Співак Володимир Дантес привітав із першим днем народження свого з дизайнеркою Дашею Кацуріною спільного "малюка" - песика породи лабрадудль, якого звати Василь.
Для Insta-сторіс артист зняв святкове частування іменинника. А ще в яскравому відео продемонстрував, як вимахав за цей рік кошлатий малюк.
"Я щасливий батько ангелочка", - похвалився Володимир.
Нагадаємо, в Даші від її ексчоловіка Міші Кацуріна є донька Саша і син Іван. Улітку жінка адресувала Дантесу зворушливу подяку за те, що він полюбив не лише її, а і її дітей.
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