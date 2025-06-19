"Хочу кинути виклик нормам краси": Памела Андерсон у кедах та без мейкапу розказала, за що їй дякують мами дівчат

Андерсон кілька років не носить мейкап, і, здається, всі вже звикли Фото Pamela Hanson

Уже кілька років зірка Playboy та серіалу "Рятівники Малібу" Памела Андерсон з'являється на світських заходах і червоних доріжках без мейкапу. І це не просто через втрату своєї візажистки, яка померла у 2019-му році, а ще й бажання побачити себе справжню.

В інтерв'ю Harper's Bazaar, для якого акторка попозувала у стильному кежуалі, вона також вкотре поділилася думками щодо свого рішення відмовитися від макіяжу.

У часи, коли кожен, хто має смартфон, може відредагувати своє зображення до досконалості, для майже 58-річної Памели постати перед камерою без мейкапу здається радикально сміливим вчинком.

З роками стиль любительки відвертих образів і декольте став стриманішим і більш мінімалістичним Фото Pamela Hanson

"Я думаю, що з технологією штучного інтелекту та фільтрами люди стають трохи скучними на вигляд. Я хочу кинути виклик нормам краси. Я завжди була бунтаркою. Коли я когось бачу, я ніколи не думаю: "Хочу так виглядати". Я просто хочу побачити, хто я", - каже актриса.

У своєму рішення не носити мейкап Памела бачить виклик нормам краси

"У певний момент ти маєш сказати: "Це все, що в мене є". Піддатися цьому. І це справжнє щастя. Це свобода знати, що ти можеш ходити червоною доріжкою без жодної краплі макіяжу. Тобто чому ні? Адже чоловіки роблять це постійно", - наголосила Андерсон.

А яка Памела подобається вам більше - сучасна чи у часи Playboy і шлюбу з Томмі Лі?

За словами зірки, до неї регулярно звертаються матері та доньки, дякуючи за її позицію, адже перетворення її іміджу таким чином, без жодних очікувань щодо молодості чи гламуру, сприймається як акт справжнього розширення можливостей.

"Подивлюся, куди це все приведе. Не знаю, яким буде моє наступне втілення, але зараз я хочу все відновити. Трохи відшарувати і просто побачити: хто я?", - зізналася Памела.

Цікаво, що не для всіх зйомок Андерсон позує без макіяжу. Цього року вона знімалася для глянцю нафарбованою та розповідала, як піклується про себе.