Неймовірне перевтілення: як змінилася співачка Камалія від початку кар'єри

Камалія завжди демонструвала яскраві образи Фото: Instagram

Співачка Камалія майже 30 років виступає на сцені, знімається у фільмах та бере участь у конкурсах краси. Її колишній чоловік – мільйонер пакистанського походження Мохаммад Захур, з яким зірка виховує двох доньок.

ТаблоID покаже, як змінилася Камалія починаючи від 90-х, коли вона лише почала свою співочу кар’єру, та як вона виглядає зараз. Чому артистка лягла під ніж хірурга і що змінила в собі? Та що робить для того, аби тримати себе у формі? Дивіться яскраву фотодобірку далі.

На сцені з дитинства

Співачка Камалія, справжнє ім’я якої Наталія Шмаренкова, народилася у родині військовослужбовця. Вже у три роки дівчинка почала проявляти співочий талант і мама віддала її до вокально-хореографічного колективу.

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"Я сама дуже хотіла займатися музикою. Коли мене запитували: "ким ти хочеш стати?", я відповідала: "співачкою, акторкою, балериною". Мені ще й дуже подобалося танцювати", - розповідала співачка Славі Дьоміну.

Камалія в молодості мала модну стрижку та чубчик - тут співачці 16 років Фото: Instagram

У школі Камалія вчилася грати на скрипці та оперному співу. Коли родина з Будапешту переїхала до Львова, молода виконавиця стала учасницею ансамблю "Галицька перлина". Увесь цей час Камалію активно підтримувала її мама Інна Петрівна. Вона ж стала продюсеркою доньки.

Камалія була лауреаткою популярного конкурсу "Червона рута", а у 1997 році зняла перший відеокліп на пісню "В стиле техно". Тоді їй було 20 років.

Спорт, дієти та коні

З роками сценічний імідж Камалії майже не змінювався. Вона залишалася стрункою білявкою. Хіба що співачка позбулася чубчика.

У 2008 році Камалія перемогла на міжнародному конкурсі краси "Місіс світу", в якому беруть участь одружені жінки Фото: Instagram

У 2003 році Камалія одружилася з мільйонером пакистанського походження Мохаммадом Захуром. За 10 років у пари народилися доньки Арабелла і Мірабелла.

Співачка Камалія опановувала роль мами і щаслива позувала тоді для камер, хоч цей шлях був для неї непростим Фото: Instagram

Досить швидко співачка відновила свою форму.

Інстаграм Камалії пам'ятає архівні світлини Фото: Instagram

Стиль Камалії відповідав тогочасним тенденціям Фото: Instagram

Яскраві кольори та золоті прикраси - головні герої в образі співачки Фото: Instagram

А в кліпах вона грала різноманітні ролі і приміряла відповідні образи.

Від звабливої красуні ... Фото: Instagram

... до королеви чи імператриці Фото: Instagram

Камалія зізнавалася, швидко підготуватися до зйомок їй допомагає розвантажувальна дієта. Вона полягає в тому, щоб споживати узвари, смузі та супи. Але повноцінно такий раціон не працює без спорту.

Співачка завжди демонструвала струнку фігуру Фото: Instagram

Для цього займалася плаванням у власному басейні Фото: Instagram

У 2017 році Камалія взяла участь у черговому сезоні шоу "Танці із зірками". Вийти на паркет було її мрією, хоч професійно вона цим не займалася. Під час підготовки співачка до фізичних вправ долала ще одну звичку – ходити вранці. +1 зірковий секрет стрункості.

Однак перемогти у шоу артистці не вдалося Фото: Instagram

Крім цього Камалія довгий час займається кінним спортом. Як вона сама зізнавалася, це було її мрією. Уперше зірка сіла у сідло у 18 років. А першого коня їй придбав вже ексчоловік. Співачка брала участь у змаганнях та займала призові місця.

Біографія Камалії є творчою, але спорт вона також активно додає до свого життя Фото: Instagram

Експерименти зі стилем та пластика

Як бачите, Камалія не з тих, хто зраджує свій стиль. Однак, як творча особистість, вона дозволяла собі певні експерименти. Добре, що у цьому можуть допомогти різноманітні перуки. Наприклад, у кліпі на пісню "Вільна" вона постала з коротким каре.

Личить така зачіска Камалії? Фото: Instagram

Подібний образ в неї був у відеороботі на пісню "Танцую".

А такий яскравий макіяж? Фото: Instagram

Досить оригінальний та неочікуваний образ зірка обрала для одного музичного заходу у 2020 році. Камалія майже повернулася до чубчика, який у неї був у 20 років.

Багато подейкували про маніпуляції, які могла робити Камалія зі своїм обличчям. Як вона сама запевнила, ніколи не вдавалася до філерів, а от ботокс був у її практиці.

Ботокс Камалія робила двічі Фото: Instagram

А от до збільшення грудей Камалія ставиться позитивно. І навіть відверто говорить, що і собі б збільшила груди після народження дітей. Утім, не може цього зробити, бо 4 роки тому пережила онкологію Фото: Instagram

Що співачка точно не приховує – ринопластика. Камалія відверто зізналася, що "зробила" собі ніс. Це був вимушений крок. Коли її донькам було 2 місяці, жінка втратила свідомість та вдарилася обличчям об стіл. Тоді її ніс потребував корекції і Камалія наважилася на хірургічне втручання.

Бажання щось змінювати у собі Камалія пов’язує із можливим булінгом, через який проходять дівчата Фото: Instagram

Зараз співачка активно продовжує свою роботу та виступає на благодійних заходах.

Камалія з орденом "Патріот України" Фото: Instagram

А також піклується про своїх доньок. Днями Арабеллі та Мірабеллі виповнилося 11 років. Батьки влаштували яскраве свято для двійнят. За декілька днів дівчата разом із батьком повернулися до Великої Британії на навчання. Камалія показала відео слізного прощання.