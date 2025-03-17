Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Jerry Heil зізналася, що розійшлася з хлопцем

Марія Мельник - 17 березня, 14:30

Співачка Jerry Heil, яка у листопаді 2023-го зізнавалася у коханні хлопцю, розкрила подробиці особистого життя.

У програмі "Ранок у великому місті" зірка відповіла, що більше не перебуває у стосунках.

"Не бачимося. Він (хлопець - ред.) є, але десь… Ні (стосунків немає - ред.)", - відповіла зірка на запитання журналістки.

Jerry Heil про свого екса
Коли запитали про минулі стосунки

Як відомо, стосунки зірки з ексом розпочалися ще у 2022-му, однак співачка приховувала їх впродовж року. Але пізніше Jerry Heil таки показала коханого.

До речі, у свої 24 артистка розповідала, що була незаймана (на той час).

Читайте також:

"Доросла дівчина досі самотня": Дантес чуттєво переспівав хіт Білик 1997-го року. Відео

Євробачення 2025: перші прогнози букмекерів для України

"Трошки підламався": Фагот показався з серйозною травмою

jerry heil
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів