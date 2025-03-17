Jerry Heil зізналася, що розійшлася з хлопцем
Співачка Jerry Heil, яка у листопаді 2023-го зізнавалася у коханні хлопцю, розкрила подробиці особистого життя.
У програмі "Ранок у великому місті" зірка відповіла, що більше не перебуває у стосунках.
"Не бачимося. Він (хлопець - ред.) є, але десь… Ні (стосунків немає - ред.)", - відповіла зірка на запитання журналістки.
Як відомо, стосунки зірки з ексом розпочалися ще у 2022-му, однак співачка приховувала їх впродовж року. Але пізніше Jerry Heil таки показала коханого.
До речі, у свої 24 артистка розповідала, що була незаймана (на той час).
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