Єфросиніна у спідньому та з целофаном на обличчі показала лайфхак зі збереження макіяжу. Фото

Телеведуча Маша Єфросиніна разом із подругою, співачкою Олею Поляковою відправились до Варшави, щоб дебютували зі своїм шоу "Дорослі дівчатка" на великій сцені.

Знаменитості підготували виступ, який містив не тільки цікаві історії, але й запальні танці та жарти. Кадри з виступу 45-річна Маша виставила в Instagram.

Для такої події ведуча вбралась у чорну обтислу максі-сукню, яку прикрасила великою блискучою квіткою. До виходу на сцену Маша поділилася своєю підготовкою. В одній білизні вона показала, як не зіпсувати макіяж під час одягання тісних речей. Відповідь — целофанову шапочку для волосся потрібно вдягнути на обличчя.

Шапочку для душу кмітлива Єфросиніна натягнула на обличчя Скрін з Instagram

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Зірка вже не вперше показує свої стегна підписникам

З цим лайфхаком одяг залишився чистим, а макіяж — неушкодженим

Маша зупинилась на обтислому вбранні, що підкреслило її струнку талію

Масивним аксесуаром ведуча завершила образ

Єфросиніна далеко не вперше позує в пікантних луках. Спіднє з чорними колготками вона теж уже вдягала для фото.

До речі, своїми beauty-секретами люблять ділитись й інші знаменитості. Нещодавно Нікітюк розкрила свій секрет фарбування ідеальних губ, а Петрожицька поділилася лайфхаком для створення ідеальних кучерів прямо в потязі. Також Tayanna показала, як мати свіжий вигляд у подорожі.

Як відомо, Маша перебуває у шлюбі з бізнесменом і військовим Тимуром Хромаєвим. У подружжя є двоє дітей — 21-річна Нана та 10-річний Олександр.