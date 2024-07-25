Лавандова шуба і шкіряний корсет: Єфросиніна знялася для Vogue і розказала про чоловіків заповіт. Фото

Під час повномасштабного вторгнення зірка телебачення Маша Єфросиніна спрямувала майже всі свої сили на допомогу жінкам і дітям, які постраждали від війни. І тепер її ім'я асоціюється не лише з шоубізнесом, а навіть більше саме із соціальною діяльністю та благодійністю.

В інтерв'ю українському Vogue 45-річна Маша розказала про страх бути незатребуваною, виклики під час війни та кенселінг через російську мову, який став для неї великим уроком.

А ще зірка попозувала для фешн-видання в різноманітних образах, серед яких місце знайшлося навіть лавандовій волохатій шубі.

Маша Єфросиніна знялася для Vogue у шубі та з мінімальним мейкапом Фото з Instagram

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Не секрет, що Єфросиніна багато років створювала образ ідеальної себе. І лише під час великої війни змогла подивитися в обличчя своєму страху комусь не сподобатися та бути неуспішною.

"Я була впевнена, що існую тільки тоді, коли затребувана. Шкірою пам’ятаю ці страждання: якщо тебе не кличуть на новий проєкт, якщо ти не проходиш кастинг, є відчуття, ніби тебе немає. Я тотально від цього залежала", - зізналася вона.

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Про страх не подобатися іншим Маша каже: "У дитинстві це виплескувалося у сльозах, коли я отримувала четвірку замість п’ятірки, а в дорослому віці – у невмінні сприймати критику".

Тут ведуча згадала про мовний скандал, пов'язаний з їхнім з Олею Поляковою шоу на YouTube.

"Я стала чи не найпершою знаменитістю, яка через мовне питання пройшла кенселінг національного масштабу. Але сприймаю це як урок: після цієї історії ні в кого не залишилося сумнівів, що популярність та увага аудиторії передбачають відповідальність за сказане чи зроблене", - запевнила Єфросиніна, якій російську мову також нещодавно пригадала і Христина Соловій.

До скандалів Маші не звикати

Великим викликом для Єфросиніної став страх за чоловіка Тимура, який служить у ЗСУ, та необхідність говорити сину, що "тато живий". Також - невміння бути ідеальною матір’ю, яка повністю присвячує своє життя дітям.

"Якщо коротко, усі переживання, що приходять до жінок у різні періоди життя, звалилися на мене водночас. Проте цей досвід відкрив у мені велику силу – я не зламалася", - зазначила Маша.

Під час війни Єфросиніна зрозуміла, що вона - сильна жінка

Говорячи про рішення чоловіка стати на захист країни, Єфросиніна загадала щемливий момент про те, коли він вручив їй заповіт.

"Спочатку я хотіла його порвати, а потім подумала: поводжуся як ідіотка. А він – мудрий чоловік, який потурбувався про своїх дітей", - пригадала ведуча.

Тимур для Маші - герой, і вона постійно на цьому наголошує

До слова, не так давно навколо подружжя Єфросиніної і Хромаєва гуляли чутки про невірність останнього та загрозу розлучення. Але Маша з Тимуром спростували їх у її подкасті.