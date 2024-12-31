Пало санто, звукотерапія і 30 хвилин без телефону: Андраде у волохатому міні і пірʼяній сукні розказала, як дбає про ментальний стан

Фото Каті Келлер

Співачка з болівійським корінням Michelle Andrade (Мішель Андраде) попозувала у епатажних сукнях і яскравих костюмах.

В інтерв’ю Cosmopolitan виконавиця розповіла про життя в Україні та як підтримує своє ментальне здоров'я.

Крім того, співачка розказала, яких традицій дотримується на різдвяні і новорічні свята.

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"Коли я переїхала до України, для мене було незвично, що Різдво святкують не 24-25 грудня, як у Болівії, а 6-7 січня. Я звикла до зовсім іншого розкладу свят. Але я швидко адаптувалася, бо мій тато намагався об’єднати наші болівійські традиції з українськими. Тому ми часто святкували Різдво двічі.

Одна з українських різдвяних традицій, яка стала для мене особливою, — це приготування солодкої куті. У Болівії ніколи не було такої страви на столі. Це стало чимось новим і дуже цікавим для мене", - поділилася Мішель.

Зірка попозувала у сукні бренду дизайнерки Каті Сільченко The Coat

"Мій ідеальний план на Різдво? Це, звісно, взяти квиток до Болівії й поїхати до рідних. А ще — зібратися з друзями й організувати "Таємного Санту". Мені здається, це чудова традиція, яка зближує й створює багато радісних моментів", - додала вона.

Андраде розповіла про останні три роки свого життя в Україні:

"Одразу спадає на думку одне слово: треш, треш і ще раз треш. Цей період був надзвичайно важким для всіх українців. Але, попри складнощі, він подарував і цінні моменти, за які я вдячна. Усі ці переживання стали для мене уроками, які допомогли зростати і в кар’єрі, і в особистому житті".

Мішель у грайливому рожевому луці та на підборах бренду Kachorovska

А ще співачка розказала, як зберігає внутрішню рівновагу у складні часи.

"Інколи я можу опинитися у стресовому стані не через фізичну втому, а через тривожні думки, роботу чи життєві ситуації. У такі моменти спорт, йога, медитація — це мої рятівники. Вони допомагають мені розслабитися, заспокоїти тіло, зняти агресію або страх. Це для мене спосіб перейти на новий рівень", - порадила вона.

"Коли я вже не можу впоратися самостійно, звертаюся до психолога чи коуча з медитацій. Вони допомагають знайти той ключик, який я загубила всередині себе. Також важливе спілкування з друзями та рідними. Це завжди про обмін енергією, коли ти можеш поділитися, поговорити, відчути себе в безпеці", - додала зірка

"Ще одна практика, яку я дуже люблю, — це звукотерапія за допомогою чаш. Вони допомагають налаштувати тіло на певну вібрацію, очищають енергетичні центри.

А ще я обожнюю свої ранкові ритуали. Для мене важливо почати день правильно. Один з найголовніших принципів — не дивитися в телефон щонайменше 30 хвилин після пробудження й перед сном. Ранок має бути для мене. У цей час мені допомагають легка зарядка, улюблена музика, пало санто, доглядові процедури", - поділилася Мішель.

Нагадаємо, раніше Андраде розказувала, чому розійшлася зі своїм старшим на 15 років бойфрендом.