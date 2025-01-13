"Слабо вірила, що доживу": Монро на пуантах ефектно зайшла в свої 47 та подякувала Мадонні і ботоксу. Відео

Монро святкує 47-річчя Фото @zhydilova_photo

13-го січня блогерка і майбутня психологиня Монро святкує 47-й день народження, у який вона дуже ефектно зайшла в червоній шубі, мінішортах та... пуантах.

У Instagram іменинниця поділилася враженнями від свого віку, рефлексіями про минуле та планами на майбутнє.

"Чесно, я не бачила своє життя в 47 років, в принципі, як і в 40 ок. Тим паче не візуалізувала, як рекомендується в практиках благополуччя та багатства, от щоб в деталях і наглядно: скільки квадратних метрів кухня і якого кольору стіни. Стіни є, кухня є, от і добре!", - зізналася Монро.

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Монро на пуантах увійшла в свій новий рік

"Між нами білочками, я слабо вірила, що доживу... Багато моїх друзів з близького оточення вже досліджують інші, духовні міри... Але, як бачите, дожила 😜 х@як! І маю плани на життя, точніше на пів року, в червні ж захист дипломної. Про це ви ще почуєте триста разів 😉 Я ж єдина, хто навчається в цій країні 🤣", - жартома зазначила іменинниця.

"Вчора, перед сном, роздивляючись свої юні фото, навіть всплакнула... яка ж я була... наївна, дурна, але амбітна! І оця амбітність рухала моїми нейронами та стегнами туди, де я зараз! В точку, як кажуть модні спеціалісти, зросту.

Кожен рік, хоча, який рік, кожен день - це нова точка зросту. А ми обираємо, чи скористатися, чи знову проср@ти 🙃 що теж корисно. Вибір є завжди!", - наголосила Монріта.

"Смакуйте життя", - радить Монро і показує на своєму прикладі як це

"Дякую всім за привітання та побажання, читаю все і наче їм молодильні яблучка 🍎 З вдячністю собі, батькам, природі, ЗСУ, ботоксу, фільтрам, Мадонні, аромату Chanel та Всесвіту за життя. Далі тільки цікавіше. Мур 😻 Не сситє, живіть, в 47 не страшно! Я знаю!", - підсумувала блогерка.

Нагадаємо, минулого року Монро розказувала про свій досвід походу в ТЦК та зізналася, що її виключили з військового обліку.