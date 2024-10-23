"Усе було в межах закону": Монро про свій досвід із ТЦК та виключення з військового обліку

Блогерка Монро, яка перебуває в процесі трансгендерного переходу, але в чиїх документах поки що вказана чоловіча стать, повідомила, що її виключено з військового обліку.

Свій досвід взаємодії з ТЦК 46-річна зірка оцінила як дуже позитивний.

Про це вона сказала у своєму інтерв'ю Oboz.ua.

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Монро виключено з військового обліку

"Я виключена з військового обліку через певні медичні обставини, але всі мої документи є в мобільному додатку "Резерв". У принципі, як мені пояснили, могла й не оновлювати дані, але зробила це. Щоб бути в межах закону – це передусім потрібно мені", - поділилася Монро.

"А повертаючись до запитання про враження, коли чую зараз негативні історії про ТЦК, стає дуже сумно. В мене є досвід спілкування з цією структурою – і він дуже позитивний. Усе було в межах закону. Так, черги, довга тяганина з документами. І мені довелося проходити не один огляд ВЛК. Але мене цим не злякаєш. І я не помітила, що в ТЦК когось тягли за руки", - зазначила блогерка.

Зі слів Монро, в неї "ніхто не тикав пальцями", а одна жінка, яка прийшла, як вона зрозуміла, оновити свої дані, попросила про фото.

Блогерка про ТЦК з власного досвіду може сказати лише хороше

"Коротко кажучи, мій досвід був позитивний. І зараз, коли споглядаю, як агресивно налаштована частина суспільства, мені сумно і за них, і за працівників ТЦК. Не можна робити висновки лише за відео, які є в інтернеті. І ті, хто пише всіляку гидоту, – вони ж не пропонують жодних альтернатив. І це стосується не тільки ТЦК, а всього, що відбувається зараз із нами", - сказала блогерка.

Нагадаємо, в 2022-му році, ще до свого походу до ТЦК, Монро передрікала, що воювати її не візьмуть за медичними показами, через діагноз "трансгендерність", але не виключала, що зможе працювати на небойових посадах.

Як відомо, зірка офіційно змінила прізвище на Монро, а от її ім'я у паспорті поки лишається Олександр.