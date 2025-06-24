"На психіатра": Тополя оголосив збір на "лікування" Безуглої, яка назвала кармою знищення його квартири ракетою

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя відповів народній депутатці Мар'яні Безуглій, яка назвала знищення його квартири балістикою "кармою".

На сторінці у Facebook виконавець оголосив збір коштів на "лікування" жінки у розмірі одного мільйона гривень.

У ніч 23-го червня балістична ракета, запущена з Росії, рознесла квартиру артистів. Дружина Тараса, співачка Олена Тополя показала жахливі наслідки влучання у будинок навпроти.

Після оприлюднення страшних кадрів, депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис, де назвала обстріл і знищення житла Тополі "кармою".

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтервʼю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне.

Фейкова служба - справжня війна. Справжній російський шахед ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма". Я співчуваю усім, але найбільше співчуваю загиблим за нашу державність, зокрема у Бахмуті. Там гинули кращі, які не ховались. І їх могло би бути значно менше навіки в строю, якби менше було медійних підлиз до докторів філософії й російських мʼясників-професіоналів в генеральських погонах", - написала вона.

"P.S. Добре, що вціліли, бажаю вціліти усім сімʼям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків. P.P.S. Нагадаю. Прекрасно памʼятаю, як він лобіював разом із Машовцем Остащенко, а потім генерала Казмірчука. Прекрасно памʼятаю. Мобілізований лобіював разом із заступником голови ОП "паркетного" генерала, який з 2014| року жодного разу не виїжджав із Києва на фронт. Жодного. Отакий VIP-| мобілізований. Скільки загинуло поранених через Казмірчука? Скільки не доїхало до стабпунктів, бо Казмірчуку "пофіг" на військову ланку? Скільки загинуло з неякісними турнікетами чи ампутовано через неправильно накладені? Тополя пропихував цих чортів і мовчав про все інше", - додала депутатка.

Фото з Facebook

Тополя у своєму Facebook відреагував на скандальні висловлювання Безуглої. Він оголосив збір на її "лікування" у розмірі одного мільйона гривень.

"От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням", - написав Тарас.

Співак (не) іронічно оголосив збір для Безуглої

До речі, Мар'яна вже відповіла, що буде готова прийняти гроші.

Цікаво, чи була це заздалегідь спланована ідея для швидкого збору коштів?

Колеги вже активно почали підтримувати збір

Нагадаємо, раніше Тополя відповідав, чи планує піти в політику.