Самомасаж, китайська гімнастика і лід: 55-річна Матвєєва розказала, як зберегти молодість обличчя в умовах стресу

55-річна телеведуча Надія Матвєєва розповіла, як підтримує тонус шкіри у часи, сповнені стресу.

Телезірка розказала, які б’юті-процедури робить та чи має власні лайфхаки у догляді.

"Найдоступніша домашня процедура для мене — самомасаж. Я масажую обличчя руками або за допомогою гуаша, а також використовую невеличкий домашній масажер для обличчя. Обов'язково роблю масажні рухи по всій шкірі голови — це сприяє кращому росту волосся та покращує самопочуття. Окрім того, масажую вуха: це корисно, потягування за вушка стимулює активні точки", - поділилася зірка.

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"Також люблю китайську гімнастику для рук, що називається "36 чарівних постукувань". Вона активізує точки, пов’язані з внутрішніми органами, має лімфодренажний вплив і додає енергії", - розповіла телеведуча PR-службі СТБ.

Телеведуча легко показує своє обличчя зблизька і без фільтрів

Надія поділилася, як зменшує вплив стресу на шкіру.

"Шкіра — найбільший орган нашого тіла, і вона також страждає від стресу, який погіршує зовнішній вигляд. Оскільки організм є цілісною системою, важливо дбати про себе комплексно: підтримувати правильне харчування, займатися фізичними навантаженнями (для мене це активна прогулянка), і не забувати про сон. Зізнаюся, що саме з режимом сну у мене бувають труднощі, але я намагаюся налагодити свій графік, адже від нього багато в чому залежить жіноче здоров'я", - зазначила вона.

"Я переконана, що стан нашого здоров'я і шкіри напряму залежить від ставлення до себе, позитивних думок, самоповаги, поваги до інших і вміння екологічно проживати стрес. Це допомагає зробити навіть салонні процедури більш ефективними. Тому вважаю, що основою домашніх ритуалів, які покращують стан шкіри, є дисципліна в догляді за собою. Саме гарні звички, яких ми дотримуємося роками, приносять найкращі результати", - порадила Матвєєва.

Іноді ведуча навідується до косметолога, однак здебільшого приділяє чимало уваги домашньому догляду

За словами Надії, краса починається зсередини. Тож перш ніж шукати якісну косметику, Надія радить відвідати лікаря і вирішити питання з ендокринною системою.

"В умовах хронічного стресу перш за все важливо звернутися до хорошого лікаря. Для жінок це може бути гінеколог-ендокринолог, який допоможе виявити гормональні порушення і скорегувати стиль життя. Збалансований гормональний фон позитивно впливає на здоров’я та красу. Також рекомендую звертати увагу на натуральні інгредієнти в косметиці — вони ефективні і приємні у використанні.

Моя подруга ароматерапевтка створює бальзами і креми з ефірних олій, і я регулярно звертаюся до неї за порадами. Для вибору конкретних інгредієнтів варто консультуватися з фахівцем, який точно знає, що і як впливає на шкіру", - зазначила Надія.

Матвєєва також розказала, що використовує в якості маски для обличчя та чи робить уколи краси.

"У якості тонізуючої маски я використовую контрастний душ для обличчя: заморожую кубики льоду з лимоном, настоєм м’яти або ромашки і чергую їх з гарячою водою. Такий догляд добре тонізує, зволожує шкіру і надає їй пружності. А якщо відчуваю потребу в більш серйозних процедурах, то звертаюсь по допомогу до косметологині, якій довіряю, яка є справжньою фахівцченою. Вона підбирає для мене процедури, що допомагають розслабити м'язи обличчя, які через хронічний стрес стають напружені і формують зморшки. Тож, іноді я користуюся ін'єкціями ботокса", - розповіла телеведуча.

Надія не приховує, що робить ін'єкції ботоксу

Нагадаємо, раніше Матвєєва розказувала, чи є на її б'юті рахунку пластичні операції, а також чому не хоче ні весілля, ні дітей, ні онуків.