"Він як дуб, я як ліана": Полякова згадала про кризу в шлюбі та зізналася, думка про що викликає в неї істерику

Співачка Оля Полякова розказала про стосунки з чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським.

В YouTube-шоу Маші Єфосиніної "Екзамен" артистка також зізналася, що останні три роки шлюбу були не найлегшими в їхній історії кохання.

11-го вересня Полякова та її чоловік, бізнесмен Вадим Буряковський відсвяткували 20-ту річницю шлюбу. Оля відповіла, на чому тримаються їхні стосунки.

"Я вже не знаю, що там тримає нас. 20 років - це тільки шлюбу, а разом десь 21-22 роки. Жах. Боже, я вінтаж, шлюб мій вінтажний вже. Ми такі обидва вінтажні...", - (не) жартома відповіла Полякова.

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До речі, за будь-якою порадою Оля завжди йде саме до свого старшого на 16 років чоловіка фото з instagram

"За останні три роки ми пережили кризу. Спершу вона була пов'язана з війною, потім з моєю особистою кризою. У кожної дорослої свідомої людини виникають ці питання, а ті, хто кажуть, що цього не відбувається через 20 років шлюбу, - я в це ніколи не повірю.

Я досі не знаю, чого хочу в майбутньому. Однак абсолютно зрозуміла, що ця людина дуже-дуже важлива для мене. Якщо якась тема мене тригерить, то це не мама, не батько, не моє дитинство, а оці стосунки. Наскільки вони для мене важливі", - зазначила вона.

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"В мене навіть думка про те, що може бути якось інакше, викликає сльози, істерику, я цього боюся (хоча думаю про це). Це рідство. Я вже тобі казала, що це фундамент. Він як дуб, а я як ліана. Він мене підтримує. Якщо спилити і викинути... треба, щоб ця ліана залізла на друге дерево", - сміється Полякова.

До річниці шлюбу Олі Полякової і Вадима ТаблоID зібрав цікавинки про зіркове подружжя: які стосунки зав’язалися між Олею та Вадимом на початку знайомства, як чоловік зробив пропозицію коханій та що відбувалося на їхньому весіллі.

Нагадаємо, у квітні співачка потрапила у скандал із ведучим та ексучасником "МастерШефа" Владиславом Міцкевичем, - чоловік оприлюднив фото з поцілунками та заявив про романтичні стосунки з Олею. Полякова прокоментувала інцидент і заявила, що не планує йому мститися.