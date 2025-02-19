Камінська в зебровому купальнику помилувалася собою в дзеркалі. Фото

Співачка Слава Камінська, хоч нині й мешкає на Тенеріфе, навряд чи може ніжитися на пляжі у лютому, але це не привід не робити гарних селфі у купальнику.

Чи готова вона до літа, 40-річна мама двох дітей наочно продемонструвала в Insta-сторіс.

Реклама:

Нагадаємо, нещодавно Слава спробувала скупатися в басейні просто неба, але температура води у 12 градусів їй не дуже сподобалася.

Як відомо, до Іспанії Камінська переїхала з сином Леоном, дочкою Лаурою та своїм новим загадковим чоловіком.