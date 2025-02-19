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Камінська в зебровому купальнику помилувалася собою в дзеркалі. Фото

Марія Ткаченко - 19 лютого, 17:30
НеАнгел Слава
Фото з Instagram Камінської

Співачка Слава Камінська, хоч нині й мешкає на Тенеріфе, навряд чи може ніжитися на пляжі у лютому, але це не привід не робити гарних селфі у купальнику.

Чи готова вона до літа, 40-річна мама двох дітей наочно продемонструвала в Insta-сторіс.

Слава Камінська в купальнику

Якось ексучасниця гурту "НеАнгели" розповідала ТаблоID, що їй не подобається у власній зовнішності


Нагадаємо, нещодавно Слава спробувала скупатися в басейні просто неба, але температура води у 12 градусів їй не дуже сподобалася.

Як відомо, до Іспанії Камінська переїхала з сином Леоном, дочкою Лаурою та своїм новим загадковим чоловіком.

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