Камінська в зебровому купальнику помилувалася собою в дзеркалі. Фото
Співачка Слава Камінська, хоч нині й мешкає на Тенеріфе, навряд чи може ніжитися на пляжі у лютому, але це не привід не робити гарних селфі у купальнику.
Чи готова вона до літа, 40-річна мама двох дітей наочно продемонструвала в Insta-сторіс.
Нагадаємо, нещодавно Слава спробувала скупатися в басейні просто неба, але температура води у 12 градусів їй не дуже сподобалася.
Як відомо, до Іспанії Камінська переїхала з сином Леоном, дочкою Лаурою та своїм новим загадковим чоловіком.
"Ні на що не проміняю": Камінська згадала, як була "достигаторкою", та зізналася, що кайфує від сидіння вдома з дітьми
Камінська вразила акробатичними танцями з голоторсим іспанцем. Відео
Від купальника до затишного пальта: Камінська показала відпочинок у дощовій Іспанії
Камінська заселфилася без мейку та похвалилася стрункою фігурою у купальнику