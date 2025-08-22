"Хіба це я вже така доросла?": Сумська у вишитій сукні пройшлася київськими пагорбами у свій новий рік. Відео

22-го серпня Народній артистці України Ользі Сумській виповнилося 59 років.

Актриса ефектно увійшла у свій новий рік в білій вишитій сукні на пагорбах Києва.

А також зірка подякувала захисникам і оголосила збір їм на допомогу.

Сумська святкує 59-річчя

"Я йду пагорбами рідного Києва в свій новий життєвий рік! День народження за традицією зустрічаю на гастролях по українських містах і селах, в творчій, улюбленій атмосфері…🎭Люблю цей ритм, бо ти наче не помічаєш швидкоплинності часу… Як? Шо? Хіба це я вже така доросла? 😳 Менше з тим…🤭

Дякую Богу за все, що у мене є! Ми навчились бути щасливими і знаходити сенси після безсонних ночей в укритті, під постійними обстрілами нелюдей, попри все, заради життя!", - заявила іменинниця.

Актриса чудово виглядає і дякує долі за своє життя

"Радію кожному дню і дякую нашим ГЕРОЯМ, що можу бути чимось корисною в цей важкий для країни час! Дякую моїй родині за силу і енергію любові!❤️", - запевнила Ольга.

"Сьогодні всі наші думки і бажання про наших захисників… Тому, найкращим подарунком для мене буде ваш донат для 118 бригади на ремонт бойового авто. Це маленька краплинка добра замість квітів і подарунків…❤️Люблю вас, люди, незламні українці!", - зазначила Сумська.

Чоловік актриси, актор Віталій Борисюк привітав її фотографіями у мережі, яка підписав: "З Днем народження, моя кохана, моє щастя!".

