Басейн, масажі та зоопарк: Сумська у купальнику показалася на відпочинку в спа-комплексі. Фото

Карина Тімкова - 7 серпня, 10:15

58-річна акторка Ольга Сумська, яка днями вчила готувати смачний пиріг, поділилася кадрами зі свого відпочинку на Хмельниччині.

В Instagram знаменитість опублікувала фотозвіт з поїздки до оздоровчого комплексу, в якому їй вдалося розслабитися. Ольга показалася за плаванням у басейні, на спа-процедурах і навіть у зоопарку.

"Це були декілька незабутніх днів", — підписала вона свій допис.

Ольга Сумська у купальнику поплавала у басейні

Актриса у купальнику сфотографувалась у воді

Фото instagram

Ольга Сумська у бікіні заселфилася на відпочинку

Сумська погрілася під сонечком

Ольга Сумська показалась у ванній на відпочинку

І прийняла різноманітні лікувальні ванни

Ольга Сумська у халатику попозувала біля басейну

Зірка наробила немало фото біля басейну

Ольга Сумська показалася на масажі голови на відпочинку

Куди ж без масажів голови

Ольга Сумська у ванній попозувала на відпочинку в комплексі

Ользі зробили процедуру підводного масажу душем

Ольга Сумська у купальнику попозувала в басейні на відпочинку

Акторка нагадує, що плавання є дуже корисним

Ольга Сумська у стильному луці зазнімкувалася на відпочинку

У зеленому костюмчику знаменитість відвідала місцеві заклади і прогулялася вулицями

Ольга Сумська подивилася на тваринок у зоопарку

А ще Ольга познайомилася з тваринками з зоопарку

Ольга Сумська показалася біля басейну на відпочинку

Знаменитість була задоволена своїм відпочинком

Нещодавно Сумська показувалась у спортзалі на тренуванні та повторила своє архівне фото у Полтаві. А ще зірку помітили за веселими танцями у готелі.

Як відомо, чоловіком Ольги є Віталій Борисюк, якого у липні вона мило вітала з 62-річчям. У подружжя є спільна дочка, 23-річна Ганна, з якою батьки люблять проводити час разом. Старша дитина акторки, 35-річна Тоня мешкає у РФ і не коментує війну проти України.

