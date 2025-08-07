Басейн, масажі та зоопарк: Сумська у купальнику показалася на відпочинку в спа-комплексі. Фото

58-річна акторка Ольга Сумська, яка днями вчила готувати смачний пиріг, поділилася кадрами зі свого відпочинку на Хмельниччині.

В Instagram знаменитість опублікувала фотозвіт з поїздки до оздоровчого комплексу, в якому їй вдалося розслабитися. Ольга показалася за плаванням у басейні, на спа-процедурах і навіть у зоопарку.

"Це були декілька незабутніх днів", — підписала вона свій допис.

Актриса у купальнику сфотографувалась у воді Фото instagram

Сумська погрілася під сонечком

І прийняла різноманітні лікувальні ванни

Зірка наробила немало фото біля басейну

Куди ж без масажів голови

Ользі зробили процедуру підводного масажу душем

Акторка нагадує, що плавання є дуже корисним

У зеленому костюмчику знаменитість відвідала місцеві заклади і прогулялася вулицями

А ще Ольга познайомилася з тваринками з зоопарку

Знаменитість була задоволена своїм відпочинком

Нещодавно Сумська показувалась у спортзалі на тренуванні та повторила своє архівне фото у Полтаві. А ще зірку помітили за веселими танцями у готелі.

Як відомо, чоловіком Ольги є Віталій Борисюк, якого у липні вона мило вітала з 62-річчям. У подружжя є спільна дочка, 23-річна Ганна, з якою батьки люблять проводити час разом. Старша дитина акторки, 35-річна Тоня мешкає у РФ і не коментує війну проти України.