Басейн, масажі та зоопарк: Сумська у купальнику показалася на відпочинку в спа-комплексі. Фото
58-річна акторка Ольга Сумська, яка днями вчила готувати смачний пиріг, поділилася кадрами зі свого відпочинку на Хмельниччині.
В Instagram знаменитість опублікувала фотозвіт з поїздки до оздоровчого комплексу, в якому їй вдалося розслабитися. Ольга показалася за плаванням у басейні, на спа-процедурах і навіть у зоопарку.
"Це були декілька незабутніх днів", — підписала вона свій допис.
Нещодавно Сумська показувалась у спортзалі на тренуванні та повторила своє архівне фото у Полтаві. А ще зірку помітили за веселими танцями у готелі.
Як відомо, чоловіком Ольги є Віталій Борисюк, якого у липні вона мило вітала з 62-річчям. У подружжя є спільна дочка, 23-річна Ганна, з якою батьки люблять проводити час разом. Старша дитина акторки, 35-річна Тоня мешкає у РФ і не коментує війну проти України.