"Хіба може бути щось краще": Сумська привітала коханого Вітасіка з 62-річчям милими фото

Акторка Ольга Сумська привітала свого чоловіка, Віталія Борисюка з днем народження. Йому виповнилося 62 роки.

У своєму Instagram 58-річна зірка зібрала чимало спільних фото з коханим, на яких закарбовано їхні романтичні моменти. Також вона помилувалася його виступом на сцені.

"Мій Вітасік! З днем народження, коханий! Хіба може бути щось краще, ніж наша любов", — написала актриса у публікації.

Дружина артистка ніжно його привітала Фото instagram

І показала чимало фотографій коханого

У пари є багато спільних світлин, на яких вони демонструють милі цілунки

Якось ТаблоID детально описував пристрасну історію кохання пари. P.S у родині акторів постійно вдома є квіти

Закохані перебувають у шлюбі з 1996-го

Ольга пишається своїм чоловіком

Нагадаємо, у пари є 23-річна донька Ганна, яку батьки нещодавно мило вітали зі святом. Родина обожнює проводити час разом і робити спільні фото. А навесні Віталій та Ольга святкували 29-ту річницю з дня весілля.

Як відомо, у Сумської також є старша дочка, 35-річна Тоня від першого шлюбу з Євгеном Паперним. Нині вона мешкає у Росії та не висловлюється про війну проти України. Від російського актора Володимира Яглича вона народила двох дітей: Єву і Данила. Якось знаменитість зізналася, чи спілкується з онуками.