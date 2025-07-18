"Хіба може бути щось краще": Сумська привітала коханого Вітасіка з 62-річчям милими фото

Карина Тімкова - 18 липня, 14:00

Акторка Ольга Сумська привітала свого чоловіка, Віталія Борисюка з днем народження. Йому виповнилося 62 роки.

У своєму Instagram 58-річна зірка зібрала чимало спільних фото з коханим, на яких закарбовано їхні романтичні моменти. Також вона помилувалася його виступом на сцені.

"Мій Вітасік! З днем народження, коханий! Хіба може бути щось краще, ніж наша любов", — написала актриса у публікації.

Ольга Сумська мило привітала Борисюка з 62-річчям їхніми фото

Дружина артистка ніжно його привітала

Фото instagram

Ольга Сумська показала смішне фото Борисюка на його 62-річчя

І показала чимало фотографій коханого

Ольга Сумська показала цілунки з Борисюком на його 62-річчя

У пари є багато спільних світлин, на яких вони демонструють милі цілунки

Ольга Сумська привітала Борисюка з 62-річчям фото з квітами

Якось ТаблоID детально описував пристрасну історію кохання пари.

P.S у родині акторів постійно вдома є квіти

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Ольга пишається своїм чоловіком

Нагадаємо, у пари є 23-річна донька Ганна, яку батьки нещодавно мило вітали зі святом. Родина обожнює проводити час разом і робити спільні фото. А навесні Віталій та Ольга святкували 29-ту річницю з дня весілля.

Як відомо, у Сумської також є старша дочка, 35-річна Тоня від першого шлюбу з Євгеном Паперним. Нині вона мешкає у Росії та не висловлюється про війну проти України. Від російського актора Володимира Яглича вона народила двох дітей: Єву і Данила. Якось знаменитість зізналася, чи спілкується з онуками.

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