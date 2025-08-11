"Що це за троянда серед пустелі?": Сумська у яскравому купальнику зчинила фурор у мережі

Марія Ткаченко - 11 серпня, 09:45
Акторка Ольга Сумська захопила підписників свого Instagram серією пляжних фото. Вона постала перед камерою в купальнику кольору фуксія, огорнувши стегна напівпрозорим парео.

"Літечко, не тікай… Побудь ще з нами", - попросила 58-річна зірка.

У коментарях під дописом Ольгу засипають компліментами. Зокрема її лук зацінили колеги.

"Ну дуже розкішна квітка", - написала актриса Катерина Тишкевич.

"Що це за троянда серед пустелі?", - запитала Наталка Денисенко, тоді як "Холостяк" Тарас Цимбалюк висловив свій заклад лаконічним, але промовистим "Оууууууу".

Нагадаємо, нещодавно, перебуваючи на гастролях у Полтаві, народна артистка повторила своє фото понад 40-річної давнини.

