"Що це за троянда серед пустелі?": Сумська у яскравому купальнику зчинила фурор у мережі

Акторка Ольга Сумська захопила підписників свого Instagram серією пляжних фото. Вона постала перед камерою в купальнику кольору фуксія, огорнувши стегна напівпрозорим парео.

"Літечко, не тікай… Побудь ще з нами", - попросила 58-річна зірка.

Сумська наробила чуттєвих кадрів на згадку про літо-2025

У коментарях під дописом Ольгу засипають компліментами. Зокрема її лук зацінили колеги.

Акторка в пляжному луці позувала серед бананових дерев

"Ну дуже розкішна квітка", - написала актриса Катерина Тишкевич.

"Що це за троянда серед пустелі?", - запитала Наталка Денисенко, тоді як "Холостяк" Тарас Цимбалюк висловив свій заклад лаконічним, але промовистим "Оууууууу".

Цікаво, хто фотографував Сумську на відпочинку

Як відомо, своєю стрункою фігурою Сумська завдячує регулярним тренуванням у спортзалі.

Нагадаємо, нещодавно, перебуваючи на гастролях у Полтаві, народна артистка повторила своє фото понад 40-річної давнини.