Скандал із Мозговою, дует із Кароль та Саша Бо в кліпі: шлях до слави 22-річного співака SHUMEI

Після початку повномасштабного вторгнення розпочалася нова хвиля відродження українськомовної музики. На цьому підйомі в шоубізнесі з'явилося чимало нових імен.

Український співак Олег Шумей (справжнє ім’я SHUMEI) отримав свою популярність як раз на цій хвилі. В один момент, на початку великої війни, його кавер на пісню "Біля тополі" гурту Enej заполонив інтернет і співак буквально прокинувся знаменитим.

Що відомо про Олега Шумея? Як розпочинався його творчий шлях? Як від каверів співак дійшов до дуету з Тіною Кароль? Читайте далі в матеріалі ТаблоID.

Олег Шумей - нове ім'я на українській сцені Фото @khymyn.o.i

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Музична династія

Співак SHUMEI народився 9 лютого 2002 року в місті Долина, Івано-Франківської області. З самого дитинства майбутній артист був оточений музикою, бо його тато і дідусь – музиканти.

"Я в музиці з трьох років, тато був моїм першим вчителем, він навчив мене грати на флейті, на флейті пана, співати, одним словом, дуже багато мене навчив, і за це я йому дякую. Дідусь у мене теж був і є музикантом, він живий, слава Богу, він на акордеоні чи на баяні грав, вже не пригадаю, чесно. Тому так, якась така династія музична", – ділився в інтерв’ю музикант.

Музика змалку супроводжує Олега Фото з Instagram

Завдяки творчій атмосфері, співак SHUMEI змалечку писав власні пісні та мріяв стати професійним музикантом у майбутньому. У 8-му класі Олег вступив у Львів, в спеціалізовану музичну школу-інтернат, де й розпочався серйозний шлях артиста.

Шумей зараз навчається у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка, опановуючи майстерність гри на флейті. SHUMEI є справжнім мультиінструменталістом: він володіє грою на флейті, фортепіано, гітарі та різних духових інструментах.

Молодий музикант грає на кількох інструментах Фото з Instagram

Популярність

Можливо, ви бачили Олега Шумея у "Голос країни", де він брав участь як запрошений гість. А от справжня слава прийшла до артиста після початку повномасштабного вторгнення. До цього він брав участь у численних конкурсах та активно писав власні пісні. Але кавер SHUMEI "Біля тополі" гурту Enej приніс йому справжню популярність.

Ця композиція потрапила в топ-100 Apple Music Україна та розірвала тренди Youtube. Також, артист отримав за кавер відзнаку на премії Yuna.

У той саме час Шумей випустив власну пісню "Тривога". А його продюсером став Джеральд Естрада, український актор, режисер та сценарист.

Музика Шумея змогла підкорити не лише публіку, а й відомих артистів. 22-річний артист вже встиг попрацювати з такими зірками як Злата Огнєвич та Артем Пивоваров. А з Тіною Кароль у молодого співака склався майже тандем.

Артисти кілька разів виступали разом на одній сцені, записали спільну пісню "Стерва" та знялися разом у кліпі. А також відомо, що Кароль подарувала Шумею право виконувати україномовну версію своєї пісні "Выше облаков".

Тіна Кароль записала з Шумеєм не одну пісню Фото з Instagram

Влітку цього року Олег Шумей переспівав хіт Океан Ельзи "Той день" разом зі Святославом Вакарчуком та іншими молодими артистами, такими як YAKTAK, KOLA і Jerry Heil.

Пісні SHUMEI "Пробач", "Мальви" та "Волосся" потрапили у топи чартів і лунали звідусіль. А в двох кліпах артиста знялася блогерка Саша Бо.

Скандал із Оленою Мозговою

Любов Олега Шумея до каверів закінчилася скандалом. На одному зі своїх концертів співак SHUMEI виконав пісню Миколи Мозгового "Минає день, минає ніч" без дозволу доньки композитора Олени Мозгової, якій належать права на композицію.

Олена публічно звернула увагу на порушення авторських прав і зазначила, що для виконання пісні потрібен офіційний дозвіл. Мозгова додатково зробила акцент на тому, що співаку зовсім не пасує ця композиція.

"... ніколи не розуміла, навіщо співати те, що недосяжно для твоїх вокальних можливостей.. як то кажуть "не по Хуану сомбреро", – прокоментувала виконання Шумея Олена.

Олег розізлився Мозгову, але врешті зміг гідно розрулити ситуацію

SHUMEI вибачився перед Мозговою та задонатив 50,000 грн на її фонд. Отримані кошти були витрачені на прилад нічного бачення для захисників з 137-ї бригади ТРО. Згодом він отримав офіційний дозвіл на виконання пісні за символічну плату в 100 грн.

Особисте життя

Більшість пісень 22-річного SHUMEI про кохання та оспівування жінки. Але особисте життя молодого виконавця – таємниця. Йому неодноразово приписували різноманітні романи з артистками, але чутки залишилися лише чутками.

На запитання про свій сімейний статус Shumei відповідає, що це секрет, а його романтичні пісні не присвячені конкретній людині, а лише ліричному образу. Основним пріоритетом співака являється кар’єра.

Поки що хлопець запевняє, що зосереджений лише на кар'єрі

"Плани на життя – кар’єра. І зараз, і в майбутньому. Можливо, що в років 35-40 я захочу сім’ю і повноцінно буду віддаватися їй, але я хочу віддавати себе повністю кар’єрі та музиці", – зазначив співак.

Нагадаємо, раніше ТаблоID писали про творчий шлях інших молодих виконавців. Амбіційного YAKTAK, готичну TikTok зірку Кажанну та прихильницю сімейних цінностей Гелю Зозулю.