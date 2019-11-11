Скандальна ескортниця Рибка про політичні плани та навички комунікації: Якщо треба - можу відсмоктати
Ескортниця, секс-тренерка та письменниця Настя Рибка (Анастасія Вашукевич), до якої прийшла гучна міжнародна слава завдяки зв'язку з російським олігархом Олегом Дерипаскою, не облишила своїх політичних амбіцій.
Жіночка, яка після майже року в тайській вязниці надумала піти в президенти Білорусі, для початку балотуватиметься в муніципальні депутати рідного Бобруйська.
Своїми планами Настя поділилася з "НТВ" та в своєму Instagram.
"Ми хотіли спочатку партію людей, що сиділи, зробити, потім партію жінок, які сиділи, потім просто жінок, потім партію ескортниць. Потім вирішили просто провести реформу освіти", - розказала Рибка.
"У мене не буде партії. У мене просто команда людей, яким теж цїкаво просувати свої ідеї", - пояснила вона.
Частиною реформи освіти, яку готує білорусам Настя, є донести до підлітків, "як одягати презерватив", "що робити, якщо в тебе кінчили", і що "можна не народжувати в 16".
Великої політики Рибка не боїться, адже секс-тренінги озброїли її корисними навичками.
"Це навички комунікації. Якщо треба - можу відсмоктати, без проблем", - запевнила вона.
"Пацани, буде митний союз, буде єдина держава, я там буду царицею, звикайте", - звернулася кралечка до Олександра Лукашенка та Володимира Путіна.
Нагадаємо, Дерипаска, про свої пригоди з якими Рибка написала книжку, відсудив у неї компенсацію за свої моральні страждання. Зі слів жінки, російські спецслужби наказали їй більше не чіпати велелюбного олігарха. Зате Настя збиралася трахнути Путіна.
Фото з Instagram Рибки