Скандальна ескортниця Рибка про політичні плани та навички комунікації: Якщо треба - можу відсмоктати

Ескортниця, секс-тренерка та письменниця Настя Рибка (Анастасія Вашукевич), до якої прийшла гучна міжнародна слава завдяки зв'язку з російським олігархом Олегом Дерипаскою, не облишила своїх політичних амбіцій.

Жіночка, яка після майже року в тайській вязниці надумала піти в президенти Білорусі, для початку балотуватиметься в муніципальні депутати рідного Бобруйська.

Своїми планами Настя поділилася з "НТВ" та в своєму Instagram.

Настя зібралася в депутати

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"Ми хотіли спочатку партію людей, що сиділи, зробити, потім партію жінок, які сиділи, потім просто жінок, потім партію ескортниць. Потім вирішили просто провести реформу освіти", - розказала Рибка.

"У мене не буде партії. У мене просто команда людей, яким теж цїкаво просувати свої ідеї", - пояснила вона.

Кралечка планує реформувати білоруську освіту

Частиною реформи освіти, яку готує білорусам Настя, є донести до підлітків, "як одягати презерватив", "що робити, якщо в тебе кінчили", і що "можна не народжувати в 16".

Великої політики Рибка не боїться, адже секс-тренінги озброїли її корисними навичками.

"Це навички комунікації. Якщо треба - можу відсмоктати, без проблем", - запевнила вона.

Рибка не має страху перед політикою, мовляв, "чого я там не бачила"

"Пацани, буде митний союз, буде єдина держава, я там буду царицею, звикайте", - звернулася кралечка до Олександра Лукашенка та Володимира Путіна.

Жіночка майже рік провела в тюрмі в Таїланді. Вона визнала себе винною в наданні секс-послуг та отримала умовний термін

Нагадаємо, Дерипаска, про свої пригоди з якими Рибка написала книжку, відсудив у неї компенсацію за свої моральні страждання. Зі слів жінки, російські спецслужби наказали їй більше не чіпати велелюбного олігарха. Зате Настя збиралася трахнути Путіна.

Фото з Instagram Рибки