Потягнуло на старе: Зеленський вийшов на сцену новорічного "Кварталу"
15-го грудня відбулися зйомки новорічного "Вечірнього кварталу", і в залі був сам президент Володимир Зеленський.
Більше того, він навіть вийшов на сцену, взявши участь в одному з номерів своїх колег.
Зеленський вдав, ніби не може знайти своє місце в залі, а потім сів у першому ряду.
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До речі, прес-секретарка гаранта, Юлія Мендель теж була на зйомках і не забула про це повідомити в мережі.
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“Каждый вечер вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг...” @kvartal95official
Нагадаємо, кварталівці зізнавалися, що їм бракує хрипкого голосу Зеленського. А американське ТБ розкрило своїм глядачам такий яскравий скілл українського президента, як вміння "грати членом на піаніно".
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