Потягнуло на старе: Зеленський вийшов на сцену новорічного "Кварталу"

15-го грудня відбулися зйомки новорічного "Вечірнього кварталу", і в залі був сам президент Володимир Зеленський.

Більше того, він навіть вийшов на сцену, взявши участь в одному з номерів своїх колег.

Зеленський вдав, ніби не може знайти своє місце в залі, а потім сів у першому ряду.

View this post on Instagram A post shared by Фан Володимира Зеленського (@zelenskiy_official_fan) on Dec 15, 2019 at 1:04pm PST

До речі, прес-секретарка гаранта, Юлія Мендель теж була на зйомках і не забула про це повідомити в мережі.



Нагадаємо, кварталівці зізнавалися, що їм бракує хрипкого голосу Зеленського. А американське ТБ розкрило своїм глядачам такий яскравий скілл українського президента, як вміння "грати членом на піаніно".

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