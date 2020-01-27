"Меганмарклити": завдяки дружині принца Гаррі народилося нове дієслово
У дружини британського принца Гаррі, герцогині Меган Маркл є шанс потрапити не лише на перші шпальти таблоїдів, а й у словник.
Дієслово "Тo Meghan Markle", "меганмарклити" народилося нещодавно у Twitter і стало вірусним.
Про це пише The Guardian.
"Меганмарклити – це цінувати себе та своє душевне здоров’я достатньо для того, щоби підвестися та вийти з приміщення/ ситуації/ середовища, в якому ваше справжнє "я" не сприймають, або де воно небажане".
Наводяться й приклади.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Так "промеганмарклити" не лише можна, а й потрібно хлопця, який ігнорував тебе кілька тижнів, а потім написав "Не спиш?" о третій годині ночі.
А ще варто поміркувати про те, щоби "меганмарклнути" з роботи, де тебе не цінують і вже кілька років не підвищують зарплатню.
Нагадаємо, за оцінками експертів, залишивши королівську родину, Меган та Гаррі могли би почати дуже непогано заробляти як спікери.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Уперше після "Мегзіта": Меган Маркл без принца Гаррі вийшла на люди в Канаді. ФОТО
Прощавай, палац: Меган Маркл у зручному кежуелі гуляє на природі з сином та собаками
Принц Гаррі зробив заяву: Хочу, щоби ви почули правду від мене