"Меганмарклити": завдяки дружині принца Гаррі народилося нове дієслово

У дружини британського принца Гаррі, герцогині Меган Маркл є шанс потрапити не лише на перші шпальти таблоїдів, а й у словник.

Дієслово "Тo Meghan Markle", "меганмарклити" народилося нещодавно у Twitter і стало вірусним.

Про це пише The Guardian.

"Меганмарклити – це цінувати себе та своє душевне здоров’я достатньо для того, щоби підвестися та вийти з приміщення/ ситуації/ середовища, в якому ваше справжнє "я" не сприймають, або де воно небажане".

Наводяться й приклади.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 15 Окт 2019 в 2:18 PDT

Так "промеганмарклити" не лише можна, а й потрібно хлопця, який ігнорував тебе кілька тижнів, а потім написав "Не спиш?" о третій годині ночі.

А ще варто поміркувати про те, щоби "меганмарклнути" з роботи, де тебе не цінують і вже кілька років не підвищують зарплатню.

Нагадаємо, за оцінками експертів, залишивши королівську родину, Меган та Гаррі могли би почати дуже непогано заробляти як спікери.

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