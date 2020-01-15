Уперше після "Мегзіта": Меган Маркл без принца Гаррі вийшла на люди в Канаді. ФОТО

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, котру вважають ініціатором резонансного виходу британського принца Гаррі зі складу "верхівки" королівської родини, вперше після скандалу засвітилася на людях.

Колишня актриса у Ванкувері відвідала притулок для жінок, що опинилися в тяжкій життєвій ситуації.

Фотографію почесної гості опублікували у Facebook організації.

Маркл у Канаді не сидить, склавши руки

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Враховуючи суворіші канадські погодні умови, нaдвір Меган вбралася в теплу парку від Barbour, пише The Daily Mail. Коштує така близько 360 доларів.

Нагадаємо, Маркл відлетіла до Канади незабаром після того, як вони з чоловіком оголосили про свій "Мегзіт". Адже у Ванкувері залишився їхній 8-місячний син Арчі. Принц Гаррі має приєднатися до дружини через кілька днів, після того, як розбереться зі своєю ріднею.

Так, Мег, це тобі не Лондон і не тепла Каліфорнія

Тим часом намір герцога та герцогині Сассекських частково переселитися дo Канади прокоментував прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

"Гадаю, більшість канадців дуже підтримують перебування в країні членів королівської сім'ї, але як це все виглядатиме, і які кошти на це підуть, попереду ще багато дискусій", - сказав він Global News.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 22 Окт 2019 в 3:45 PDT

До слова, в Лондоні тим часом настає зірковий час для батька Маркл, Томаса. Як стало відомо виданню, його викликають у якості ключового свідка у судовій справі Меган проти британських ЗМІ. Причому виступатиме він на боці відповідачів.

Нагадаємо, Томас, розлучений із матір'ю Меган, не приїхав на доньчине весілля з принцом за станом здоров'я. До вівтаря наречену вів принц Чарльз. Зате потім тесть Гаррі заходився роздавати інтерв'ю за гроші та через ЗМІ з'ясовувати стосунки з дочкою та новими родичами. Навіть королеві Єлизаветі висловлював своє "фе". Апофеозом стала публікація фрагментів особистого листа герцогині.

Прінтскрін із The Daily Mail, фото з соцмереж

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