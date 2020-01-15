Уперше після "Мегзіта": Меган Маркл без принца Гаррі вийшла на люди в Канаді. ФОТО
Герцогиня Сассекська Меган Маркл, котру вважають ініціатором резонансного виходу британського принца Гаррі зі складу "верхівки" королівської родини, вперше після скандалу засвітилася на людях.
Колишня актриса у Ванкувері відвідала притулок для жінок, що опинилися в тяжкій життєвій ситуації.
Фотографію почесної гості опублікували у Facebook організації.
Враховуючи суворіші канадські погодні умови, нaдвір Меган вбралася в теплу парку від Barbour, пише The Daily Mail. Коштує така близько 360 доларів.
Нагадаємо, Маркл відлетіла до Канади незабаром після того, як вони з чоловіком оголосили про свій "Мегзіт". Адже у Ванкувері залишився їхній 8-місячний син Арчі. Принц Гаррі має приєднатися до дружини через кілька днів, після того, як розбереться зі своєю ріднею.
Тим часом намір герцога та герцогині Сассекських частково переселитися дo Канади прокоментував прем'єр-міністр Джастін Трюдо.
"Гадаю, більшість канадців дуже підтримують перебування в країні членів королівської сім'ї, але як це все виглядатиме, і які кошти на це підуть, попереду ще багато дискусій", - сказав він Global News.
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До слова, в Лондоні тим часом настає зірковий час для батька Маркл, Томаса. Як стало відомо виданню, його викликають у якості ключового свідка у судовій справі Меган проти британських ЗМІ. Причому виступатиме він на боці відповідачів.
Нагадаємо, Томас, розлучений із матір'ю Меган, не приїхав на доньчине весілля з принцом за станом здоров'я. До вівтаря наречену вів принц Чарльз. Зате потім тесть Гаррі заходився роздавати інтерв'ю за гроші та через ЗМІ з'ясовувати стосунки з дочкою та новими родичами. Навіть королеві Єлизаветі висловлював своє "фе". Апофеозом стала публікація фрагментів особистого листа герцогині.
Прінтскрін із The Daily Mail, фото з соцмереж
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