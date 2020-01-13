Королева Єлизавета оголосила своє рішення щодо принца Гаррі та Меган

Її Величність Єлизавета ІІ зробила офіційну заяву щодо відокремлення від королівської родини свого онука, принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Цьому передувала сімейна нарада у Сандрінгемській резиденції.

"Мегсіт" обговорювали упродовж 2,5 години, повідомляє People. Маркл із Ванкувера брала участь у розмові в телефонному режимі.

Заяву королеви оприлюднив офіційний сайт. Цікаво, що в ній жодного разу не вжито слів "принц", "герцог" або "герцогиня", лише один раз подружжя називають "the Sussexes".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 25 Дек 2017 в 7:55 PST

"Сьогодні в моїй родині відбулося дуже конструктивне обговорення майбутнього мого онука та його сім'ї. Моя родина та я повністю підтримуємо бажання Гаррі та Меган створити нове життя для себе як молодої сім'ї. Попри те, що ми воліли би, щоби вони залишалися членами королівської родини з повною зайнятістю, ми поважаємо та розуміємо їхнє бажання жити більш незалежним життям, продовжуючи бути дорогою частиною моєї родини", - сказала Єлизавета ІІ.

"Гаррі та Меган чітко дали зрозуміти, що у своїх нових життях не бажають спиратися на державні кошти", - зазначила Її Величність.

Відтак, зі слів 93-річної королеви, матиме місце певний "перехідний період", упродовж якого Гаррі та Меган проводитимуть час у Канаді та Об'єднаному королівстві. І хоча попереду в родини вирішення складних питань, Єлизавета наголосила, що хоче, аби це було здійснено вже найближчими днями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 25 Окт 2019 в 3:31 PDT

Нагадаємо, 8-го січня через свій Instagram та новий вебсайт принц Гаррі та його дружина несподівано оголосили про те, що відходять від ролей "старших" членів королівської родини та здобуватимуть фінансову незалежність. За словами джерел у палаці, вчинивши так, пара знехтувала прямим наказом Її Величності.

Як відомо, принц Гаррі та Меган Маркл у подальшому обіцяють не користуватися грошима з Суверенного фонду. Але одна з головних інтриг - чи продовжить фінансово підтримувати сина та невістку принц Чарльз та герцогство Корнуолльське.

Як ми знаємо, тривожні дзвіночки, які вказували на можливий розкол у королівській родині, з'явилися ще наприкінці минулого року. Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися святкувати Різдво разом із усіма й натомість гайнули до Канади. Не змусила їх змінити плани навіть госпіталізація дідуся Гаррі, 98-річного принца Філіпа.

Королева ж Єлизавета кілька місяців тому неочікувано перестала тримати на видноті фотографії Гаррі та Меган. Почали подейкувати, що Її Величність збирається лишити неслухняного онука без грошей і титулів.

Зазначимо, шо принц Гаррі в черзі до престолу стоїть шостим. Сама ж Єлизавета ІІ свого часу була сьомою.

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