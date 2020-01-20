Принц Гаррі зробив заяву: Хочу, щоби ви почули правду від мене

Британський принц Гаррі заявив, що йому дуже сумно через те, що їм із дружиною Меган довелося офіційно відокремитися від королівської родини. Але вони просто не мали іншого виходу.

Із промовою він виступив на заході свого благодійного фонду Sentebale, пояснивши, що бажає сам донести до людей правду про те, що відбулося.

Його цитує People.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 19 Янв 2020 в 2:00 PST

"Перш ніж я почну, мушу сказати, що можу лише уявити, що ви почули чи, може, прочитали упродовж останніх двох тижнів. Отже, я хочу, щоби ви почули правду від мене, наскільки я можу розповісти - не як принц або герцог, а як Гаррі, та сама людина, за дорослішанням якої ви спостерігали в останні 35 років...", - сказав онук королеви Єлизавети.

"Об'єднане королівство - це мій дім і місце, яке я люблю. Це ніколи не зміниться. Я ріс, відчуваючи підтримку багатьох із вас, і бачив, як ви зустріли Меган із розкритими обіймами, бо бачили, що я знайшов кохання та щастя, на яке сподівався все моє життя. Нарешті, другого сина Діани окільцювали, ура!", - поділився Гаррі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 19 Май 2018 в 5:06 PDT

Він висловив сподівання, що люди знають його досить добре, щоби прийняти на віру те, що жінка, яку він обрав собі у дружини, поділяє його життєві цінності.

"Ми обоє робимо все, щоби високо нести прапор та з гордістю виконувати наші ролі для цієї країни. Коли ми з Меган одружилися, ми були сповнені радості та надії, ми було готові до служіння", - зазначив принц.

"Тому мені дуже сумно, що дійшло до цього. Рішення відійти (від родини), яке я прийняв заради моєї дружини, було нелегким. Після багатьох років випробувань були місяці обговорень. І я усвідомлюю, що не завжди діяв правильно, але іншого виходу немає. Я хочу підкреслити, що ми не ідемо геть, ми не ідемо від вас", - наголосив він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 8 Ноя 2018 в 8:06 PST

Гаррі запевнив, що сподівається й надалі служити королеві, країнам Співдружності та військовим організаціям, із якими співпрацював, але вже без державного фінансування.

"На жаль, це виявилося неможливим. Я прийняв це, розуміючи, що це не змінює того, ким я є, і мою відданість. Я сподіваюся, що це допоможе вам зрозуміти, як довелося вчинити, що я віддаляю свою сім'ю від усього, що я досі знав, щоби зробити крок уперед до того, що, я сподіваюся, стане спокійнішим життям", - пояснив він.

Гаррі підкреслив, що для нього є честю служити своїй країні та королеві, що це те життя, у якому він народився.

"Коли 23 роки тому я втратив маму, ви узяли мене під крило. Ви так довго піклувалися про мене, але медіа - це потужна сила, і я смодіваюся, що одного дня наша колективна підтримка одне одного стане ще потужнішою силою, бо це - дещо набагато більше, ніж просто ми. Служити вам було привілеєм, і ми продовжимо присвячувати наше життя цьому служінню", - заявив принц.

Гаррі наголосив, що завжди глибоко шануватиме свою бабусю і дуже вдячний їй та решті родини за підтримку Меган. А ще подякував усім, завдяки кому йому вистачило сміливості на "стрибок у невідомість", який він наразі здійснює.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 26 Окт 2017 в 7:50 PDT

Нагадаємо, ще кілька років тому принц Гаррі зізнався, що насправді жоден із його рідних не хоче ставати королем чи королевою, але існують обов'язки. Як висловився онук Єлизавети, іноді сам він почувається так, ніби живе у акваріумі для золотої рибки.

Торік принц звинуватив британську пресу в булінгу по відношенню Меган. Він боявся, що її зацькують так само, як свого часу Діану, і що найбільша трагедія його життя може повторитися.

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