Зможуть заробляти мільйони: яке фінансове майбутнє прогнозують принцу Гаррі та Маркл

Британському принцу Гаррі та Меган Маркл після їхнього відокремлення від королівської родини, мабуть, доведеться звикати до скромнішого способу життя.

Але навіть якщо принц Чарльз відмовиться продовжувати давати гроші неслухняному сину, до зубожіння не має дійти.

Насправді Гаррі та Меган зможуть заробляти мільйони доларів. Наприклад, публічними виступами.

Про це пише Bloomberg.

Реклама:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 4 Авг 2019 в 1:03 PDT

За попередньою оцінкою засновника агенції Talent Bureau Джеффа Джейкобсона, як спікерам Гаррі та Меган залюбки платитимуть понад 100 тисяч доларів за захід. Для порівняння, зі слів експерта, колишній президент США Барак Обама "коштує" до 500 тисяч доларів.

"Я би сказав, що вони збираються розпочати перемовини щодо цього якомога швидше, якщо вже не розпочали", - заявив Джейкобсон, який свого часу організовував виступи відомого журналіста-розслідувача Боба Вудворта та співзасновника Apple Стіва Возняка.

"Підозрюю, що вони обоє увійдуть у це коло, і що для Гаррі це стане одним із головних джерел прибутку", - додав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Сен 2019 в 12:10 PDT

Як зазначає Radar Online, якщо Меган Маркл надумає повернутися на знімальний майданчик, то гонорари дружини принца будуть значно вищі, ніж у простої актриси "Форс-мажорів". А ще вона могла би відродити свій лайфстайл-блог The Tig.

Як пише The Sun, розробляючи таємно свій "план утечі", подружжя вже створило в Голлівуді потужну комерційну команду. До неї, зокрема, залучені колишній бізнес-менеджер Маркл та PR-компанія Sunshine Sachs.

"Помилки бути не може, Гаррі та Меган збираються заробляти багато грошей та почнуть обговорювати комерційні угоди якомога скоріше", - запевнило джерело.

Власне, прагнення "отримувати професійний прибуток" і є однією з офіційних причин, чому герцог та герцогиня Сассекські наважилися на зміни. Як пояснюється на їхньому новенькому вебсайті, тепер вони будуть "членами королівської родини з фінансовою незалежністю", адже досі вони не мали права заробляти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 19 Май 2018 в 2:36 PDT

Нагадаємо, принц Гаррі - колишній військовий, він був пілотом гелікоптера. А кілька років тому сам керівник Vivid Entertainment кликав його знятися в порнофільмі. Меган Маркл же вміє не лише грати у серіалах, а й красиво писати, танцювати стриптиз і грати на кастаньєтах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Принц Гаррі: Я ніколи не стану королем

Принц Гаррі звинуватив ЗМІ у цькуванні Меган, а вона подає до суду

Маркл про життя дружини принца: Я не думала, що буде просто, але гадала, що буде чесно

Без грошей і титулів: королева Єлизавета вказала на двері принцу Гаррі та Меган - ЗМІ

Принц Гаррі та Меган офіційно відходять від королівської сім'ї: Працюватимемо над здобуттям фінансової незалежності