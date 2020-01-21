Прощавай, палац: Меган Маркл у зручному кежуелі гуляє на природі з сином та собаками

Із гучним скандалом здіснивши своє відокремлення від королівської родини Великої Британії, принц Гаррі та Меган Маркл розпочинають новий розділ свого життя.

Більше не "Її Високість", колишня актриса вийшла на прогулянку у Ванкувері.

8-місячний Арчі Гаррісон був у кенгурушці. На повідках Меган вела лабрадора Оза та бігля Гая, пише The Daily Mail.

View this post on Instagram A post shared by Lifestyle, Events & News 📰 (@alwaysstartswith) on Jan 20, 2020 at 3:43pm PST

Від пересічної канадійки, яка вирішила пройтися Horth Hill Regional Park, Маркл відрізняла хіба що присутність бодігардів.

До слова, принц Гаррі 20-го січня вже теж прилетів до дружини та сина.

View this post on Instagram A post shared by 👑Kate.and.Meghan👑 (@kate.and.meghan) on Jan 21, 2020 at 12:41am PST

Як відомо, далі герцог і герцогиня Сассекські планують жити то в Канаді, то в Британії. Як зазначає видання, забезпечення охорони для них обходитиметься британським платникам податків у 3,4 мільйона доларів на рік.

Нагадаємо, подейкують, що братика чи сестричку для Арчі, як настане час, Меган планує народжувати в Америці.

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