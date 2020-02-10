Він покинув її смскою: ЗМІ довідалися, як розпався п'ятий шлюб Памели Андерсон

П'ятий шлюб американської секс-бомби Памели Андерсон виявився найкоротшим. Вона та продюсер Джон Пітерс протрималися разом менше двох тижнів.

А потім чоловік повинув 52-річну білявку навіть не особисто, а через текстові повідомлення.

Із ними вдалося ознайомитися виданню Radar Online.

"Люба Пеммі. Ці останні 9 днів були прекрасним, дивовижним святом любові. Я зрозумів, що ми - дуже добрі друзі, є ними вже дуже давно", - написав Пітерс.

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Джон Пітерс покинув Памелу Андерсон через текстові повідомлення?

Та чоловік зізнався, що шлюб, адвокати, грошові питання - його все це таки лякає.

"Це змусило мене усвідомити, що в свої 74 роки я потребую спокійного життя, а не міжнародної любовної пригоди", - написав він.

Пітерс пояснив, що йому не хочеться весь час літати до Канади, де живе Андерсон. І ідея збудувати з нею разом імперію вже не здається йому такою "веселою", як спочатку. Але у своєму фільмі він зняти Памелу все одно хоче і сподівається лишитися їй другом, хай далі вони й підуть різними шляхами.

"Я хочу завжди бути у твоєму житті. Сподіваюся, ти пробачиш мені", - попросив він.

"Я тобі пробачаю", - коротко, зате зі смайликом відповіла Пем.

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Складається враження, що Андерсон і сама перехрестилася, коли з цього шлюбу нічого не вийшло. За словами джерела, її стосунки з Джоном завжди були "трохи дивні". Наприклад, пара ніколи не зідзвонювалася та спілкувалася повідомленнями.

"Він не бачив її місяцями, а потім вона з'явилася, і через чотири години вони вже були одружені!", - розказав інформатор.

Нагадаємо, Андерсон та Пітерс навіть не встигли оформити свідоцтво про шлюб. Як відомо, для пари це була вже друга спроба побудувати стосунки. Багато років тому вони навіть жили разом.

Фото з Instagram Андерсон

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