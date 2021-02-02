Відома акторка звинуватила Мериліна Менсона в насильстві, в сенаті США закликають ФБР розібратися

Епатажного американського рокера Мериліна Менсона звинуватила в насильстві та знущаннях його екснаречена, акторка Еван Рейчел Вуд, з якою вони розійшлися в 2010-му році.

Сам музикант звинувачення колишньої відкидає, тим часом слідом за Вуд про аб'юз із боку артиста заявили ще декілька жінок.

52-річний Мерилін Менсон опинився в центрі скандалу фото з instagram менсона

Про те, що рокер кривдив її, Еван Рейчел написала в своєму Instagram. Зірка "Світу Дикого заходу" раніше неодноразово говорила про те, що була жертвою насильства, але вперше назвала агресора на ім'я.

"Ім'я мого аб'юзера - Браян Ворнер, також відомий світові як Мерилін Менсон. Він почав обробляти мене, ще коли я була тінейджеркою, і жахливо знущався з мене роками. Мені промивали мізки та маніпулювали, змушуючи коритися", - написала акторка.

"Я більше не хочу жити в страху помсти, наклепу або шантажу. Я тут, щоби викрити цю небезпечну людину та вказати на представників багатьох індустрій, які прикривали його, доки він не зруйнує моє життя та життя інших. Я солідарна з багатьма жертвами, які більше не мовчатимуть", - наголосила вона.

33-річна Еван Рейчел Вуд колись була нареченою рокера фото з instagram вуд

За повідомленням Vanity Fair, іще щонайменше четверо жінок також висунули звинувачення проти Менсона, зазначивши, що артист чинив по відношенню до них психологічне, фізичне й сексуальне насильство. Внаслідок цього вони страждають від посттравматичного стресового розладу.

Американська сенаторка Сюзан Рубіо вже закликала ініціювати розслідування ФБР щодо Менсона.

"Люди, які чинять аб'юз такого типу, часто виявляються серійними злочинцями. Якщо ці звинувачення є правдивими, і не буде проведено розслідування, ми підведемо жертв та дозволимо злочинцеві продовжувати кривдити інших жертв, які нічого не підозрюють. Цьому не можна дозволити статися", - наголосила сенаторка в офіційному зверненні до генпрокурора Монті Вілкінсона та керівника ФБР Крістофера Рея.

Щонайменше п'ятеро жінок (разом із Вуд) звинуватили Менсона в аб'юзі

На підтримку Вуд у своєму Twitter висловилася інша зіркова колишня музиканта, Роуз МакГовен.

"Я солідарна з Еван Рейчел Вуд та іншими відважними жінками, які висказалися. На те, щоби відновитися після аб'юзу, потрібні роки, і я бажаю їм сили в їхній дорозі до зцілення. Хай відкриється правда. Хай почнеться зцілення", - написала МакГовен, яка є однією з жертв скандального Гарві Вайнштейна та написала про це книгу.

Зазначається, що проти Менсона раніше вже висували звинувачення в сексуальному насильстві, але справу не було відкрито через брак доказів.

Також у 2009-му році під час одного інтерв'ю артист ошелешив журналістів словами "Я щодня фантазую про те, щоби розтрощити їй (Вуд) череп кувалдою". Представник Менсона згодом пояснив це тим, що "схильна до театральщини рок-зірка" бовкнув таке просто заради реклами.

У Сенаті США закликали ФБР розслідувати справу

Музичний лейбл Loma Vista Recordings уже оголосив, що припиняє будь-яку співпрацю з Менсоном.

Відреагував на скандал і сам артист. Він назвав звинувачення проти себе "жахливим спотворенням реальності".

"Мої особисті стосунки з близькими по духу партнерами завжди були цілком за згодою. Незалежно від того, як - і чому - інші тепер обирають подавати минуле неправдиво, ось правда", - написав Мерилін у Instagram.

Як відомо, до стосунків із Вуд Мерилін Менсон кілька років був одружений із Дітою фон Тіз. У 2020-му музикант одружився вдруге, з американською фотографкою Ліндсей Усіч.

Ліндсей - нинішня дружина та муза артиста фото з instagram Ліндсей ворнер

Нагадаємо, кілька років тому Еван Рейчел Вуд заявила про те, що двічі була жертвою зґвалтування. Причому в одному з випадків насильство над нею скоїла людина, з якою вона на той момент зустрічалася.

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