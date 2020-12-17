Сімейне фото і дрова: принц Вільям та Кейт оприлюднили різдвяну листівку-2020

Британський принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон та діти, Джордж, Шарлотта й Луї з'явилися на традиційній сімейній різдвяній листівці.

Для неї обрали фото, зроблене восени у Анмер-Холлі, норфолкській резиденції Вільяма та Кейт.

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Як пише Town & Country, там сім'я пересиджувала локдаун.

До слова, свою листівку оприлюднили й принц Чарльз із Каміллою Паркер-Боулз.

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Нагадаємо, торік офіційну листівку робили й принц Гаррі та Меган Маркл. Тоді ніхто й не здогадувався, що парочка вже розробила план втечі з королівської родини та ошелешить королеву цією новиною вже на початку січня.

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Принц Вільям, Кейт, діти і мотоцикл: оприлюднено різдвяну листівку палацу. ФОТО