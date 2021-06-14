Поцілунок під літаком: Седокова з Тіммою зробили оригінальне романтичне ФОТО

Співачка Ганна Седокова та її чоловік, баскетболіст Яніс Тімма продовжують насолоджуватися відпочинком у Греції.

Схоже, дітей, яких у голуб'ят на двох аж четверо, є кому глядіти. Адже парочка змогла влаштувати собі романтичне катання на квадроциклі.

Підїхавши до аеропорту, Аня з Янісом зробили яскравий кадр буквально під літаком, що злітає.

Аня та Яніс відпочивають на острові Міконос

Фото та відео Седокова поділилася в Instagram.

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Нагадаємо, восени пара святкуватиме першу річницю свого шлюбу.

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