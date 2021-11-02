Донька Болдуїна обурила мережу, знявшись у штучній крові через тиждень після загибелі Гатчінс

Старша донька американського актора Алека Болдуїна розгнівала користувачів мережі своєю витівкою на Хелловін. 26-річна Айрленд та її бойфренд для створення моторошних образів вимастилися штучною кров'ю.

Багато кому це видалося проявом нечуйності з боку дівчини. Адже лише 21-го жовтня від випадкового пострілу Болдуїна загинула операторка Галина Гатчінс.

Заюшена кров'ю Айрленд наробила фото для соцмережі фото з instagram айрленд болдуїн

"Цього року на Хелловін ми лишилися вдома. Всю мою вулицю заполонили репортери та папараці, яким дуже весело, і для того, щоби втручатися в мою приватність - завжди підходящий момент", - поскаржилася Айрленд підписникам.

Донька актора розказала, що їм довелося обмежитися домашньою вечіркою з друзями, текілою та переглядом жахастику.

"У Андроса (сина Галини) Хелловін був іще гірший", - написав один із коментаторів.

"Наскільки ж жахливо ти байдужа? Вибач, але це так дико недоречно та нечуйно. Подорослішай, Айрленд", - зазначив інший.

"Гадала, ти на кілька тижнів зробиш перерву від постів. О, правильно, тобі ж треба понити через твоє жахливе життя. Переказуй вітання своїй мамі. Вона ж у тебе досі є", - докоряють дівчині.

А як вам образ доньки актора?

Водночас, чимало підписників Айрленд її підтримали. На їхню думку, є несправедливим те, що нащадки селебріті стають мішенню для критики "за умовчанням". І провини ні Алека, ні, тим більше, його доньки в трагедії, що сталася на знімальному майданчику, нема.

До слова, Алек та його дружина Хіларія, в яких є шестеро спільних дітей, теж зробили фото в своїх хелловінівських костюмах. Але були розважливіші в виборі образів.

Попри трагічні обставини, Болдуїни вирішили не позбавляти свята Кармен, Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо і Марілу фото з instagram хіларії болдуїн

Нагадаємо, родина Гатчінс не звинувачує Болдуїна в загибелі Галини.

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