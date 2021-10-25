"Досі не можемо повірити": батько Галини Гатчінс розказав, як почувається її сім'я, та запевнив, що не винуватить Болдуїна
Родина операторки Галини Гатчінс, яка загинула від пострілу на знімальному майданчику, не звинувачує в її смерті актора Алека Болдуїна. Батько жінки, Анатолій вважає, що відповідальність за цю трагедію лежить на людях, котрі готували реквізит для фатальної сцени.
Про це чоловік сказав у коментарі The Sun, пише ABC.
"Ми досі не можемо повірити, що Галина померла, її матір божеволіє від горя", - зізнався Анатолій.
"Проте я не вважаю, що відповідальність лежить на Алекові Болдуїні - це відповідальність тих людей, що займалися реквізитом та зброєю", - підкреслив він.
Зі слів Анатолія, загибель матері дуже вразила сина Галини, Андроса, і хлопчик зараз просто "загублений".
Фотографіями з покійною дружиною поділився в мережі чоловік Гатчінс, Метт.
"Галина надихала нас усіх своєю пристрастю та баченням, її насліддя надто значуще, щоби вмістити його в слова. Наша втрата величезна, і ми просимо медіа, будь ласка, поважайте приватність нашої родини, поки ми справляємося з нашим горем. Ми дякуємо всім за те, що ділитеся фотографіями та історіями з її життя", - написав він.
Також Гатчінс подякував друзям та викладачам дружини з Американського інституту кіномистецтва за те, що заснували стипендію її імені.
Молодша сестра Галини, Світлана сказала, що спантеличена тим, що команда професіоналів на знімальному майданчику могла припуститися такого недбальства.
"Лише Бог знає, що сталося. Неймовірно тяжко це пережити", - поділилася жінка.
Світлана з батьками зараз займаються отриманням віз, щоби приїхати до США.
Нагадаємо, Алек Болдуїн запевнив, що підтримує зв'язок із Меттом та пропонує свою допомогу родині Галини. В мережі з'явилися фото, де актор обіймає згорьованого вдівця.
Alec Baldwin hugs Halyna Hutchins' husband & son, 9, after prop gun deathhttps://t.co/NN5s97wvUT pic.twitter.com/AwZb57jr30— The Scottish Sun (@ScottishSun) October 24, 2021
Як відомо, в пістолеті, з якого стріляв Алек, опинилися бойові патрони.
Фото з Twitter та Instagram Меттью Гатчінса
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