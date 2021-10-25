"Досі не можемо повірити": батько Галини Гатчінс розказав, як почувається її сім'я, та запевнив, що не винуватить Болдуїна

Родина операторки Галини Гатчінс, яка загинула від пострілу на знімальному майданчику, не звинувачує в її смерті актора Алека Болдуїна. Батько жінки, Анатолій вважає, що відповідальність за цю трагедію лежить на людях, котрі готували реквізит для фатальної сцени.

Про це чоловік сказав у коментарі The Sun, пише ABC.

Галина з сином Андросом

"Ми досі не можемо повірити, що Галина померла, її матір божеволіє від горя", - зізнався Анатолій.

"Проте я не вважаю, що відповідальність лежить на Алекові Болдуїні - це відповідальність тих людей, що займалися реквізитом та зброєю", - підкреслив він.

Зі слів Анатолія, загибель матері дуже вразила сина Галини, Андроса, і хлопчик зараз просто "загублений".

Фотографіями з покійною дружиною поділився в мережі чоловік Гатчінс, Метт.

Метт Гатчінс запостив кілька сімейних фотографій

"Галина надихала нас усіх своєю пристрастю та баченням, її насліддя надто значуще, щоби вмістити його в слова. Наша втрата величезна, і ми просимо медіа, будь ласка, поважайте приватність нашої родини, поки ми справляємося з нашим горем. Ми дякуємо всім за те, що ділитеся фотографіями та історіями з її життя", - написав він.

Також Гатчінс подякував друзям та викладачам дружини з Американського інституту кіномистецтва за те, що заснували стипендію її імені.

"Нам бракує тебе, Галино", - написав чоловік

Молодша сестра Галини, Світлана сказала, що спантеличена тим, що команда професіоналів на знімальному майданчику могла припуститися такого недбальства.

"Лише Бог знає, що сталося. Неймовірно тяжко це пережити", - поділилася жінка.

Світлана з батьками зараз займаються отриманням віз, щоби приїхати до США.

Нагадаємо, Алек Болдуїн запевнив, що підтримує зв'язок із Меттом та пропонує свою допомогу родині Галини. В мережі з'явилися фото, де актор обіймає згорьованого вдівця.

Alec Baldwin hugs Halyna Hutchins' husband & son, 9, after prop gun deathhttps://t.co/NN5s97wvUT pic.twitter.com/AwZb57jr30 — The Scottish Sun (@ScottishSun) October 24, 2021

Як відомо, в пістолеті, з якого стріляв Алек, опинилися бойові патрони.

Фото з Twitter та Instagram Меттью Гатчінса

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