Вимагає компенсації за "тварюку": дружина Павліка подала судовий позов проти його колишньої
Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова не жартувала, коли говорила, що збирається засудити свою попередницю, Ларису Созаєву за те, що обзивала її тварюкою.
Молодиця справді подала позов до Дніпровського районного суду, про що повідомила в Insta-сторіз.
Суму компенсації, яку вона вимагає, Репяхова не розкрила. Але запевнила, що в разі перемоги віддасть гроші на благодійність.
Нагадаємо, в листопаді Віктор Франкович публічно звернувся до ексдружини, пообіцявши віддати їй "усе, що вони нажили". Катерину ж чоловік запевнив: якщо Лора продовжить ображати його нову сім'ю, він звернеться до адвоката і поділить із нею навпіл і квартиру, і борги.
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